Deportes

Llega la sexta fecha del torneo Clausura de futsal en el Delmi

Ocho partidos se disputarán entre mañana lunes y el próximo miércoles en el microestadio.
Domingo, 05 de octubre de 2025 22:33
Mañana a la noche comenzará la sexta fecha del apasionante torneo Clausura de Futsal 2025 organizado por la Liga Salteña de Fútbol y que se lleva a cabo en las instalaciones del microestadio Delmi.
Así, desde las 20.30 horas Bom Jogo enfrentará a San Francisco, mientras que las 21.30 lo harán San Antonio y Pellegrini. Sociedad y Deportivo La LC cerrará la jornada del lunes frente a Central Norte Negro.
Por su parte, el martes se enfrentarán a las 20.30 Mitre y Central Norte Blanco; a las 21.30 lo harán Atlas y La Neco, mientras que a las 22.30 jugarán Santana ante Juventud Antoniana.
Finalmente el miércoles se enfrentarán Gimnasia y Tiro ante Los Cachorros, a partir de las 21 horas, a las 21.15 cerrarán la fecha Argentinos y Auri.

 

