Argentina goleó a Nigeria y se metió en cuartos: “Este equipo está para pelear por todo”

La Sub 20 argentina dio una verdadera muestra de carácter y fútbol al golear 4 a 0 a Nigeria en los octavos de final. Con esta actuación convincente, el conjunto dirigido por Diego Placente se metió entre los ocho mejores del Mundial y sigue firme en su objetivo de levantar el trofeo.

“Estamos muy contentos porque era un equipo difícil en lo físico. En un momento se nos complicó un poco, pero pudimos sacarlo adelante”, analizó el entrenador tras el encuentro. Placente también elogió a uno de los goleadores: “Maher (Carrizo) es un jugadorazo y nos da una solución cerca de Sarco”. Y anticipó lo que viene: “Se viene un partido muy difícil, México es un buen equipo”.

Alejo Sarco, pieza clave en el ataque, expresó su alegría: “Estoy muy feliz por clasificar a la siguiente fase. Trabajamos mucho e hicimos un desgaste tremendo ante un rival muy difícil. Para un delantero es muy importante hacer los goles, y si vienen rápido, mejor”. Además, destacó el clima interno: “Tenemos mucha garra y somos como hermanos adentro de la cancha”.

Maher Carrizo valoró el rendimiento colectivo: “Creo que jugamos muy bien todos los partidos. Estábamos enfocados en nosotros, a partir de mañana pensaremos en el partido con México”. Y sumó: “Siempre voy a ayudar al equipo en lo que pueda. Un delantero siempre busca hacer goles para agarrar confianza. Hoy se me dio”.

Mateo Silvetti también aportó su análisis: “Hacer goles ayuda en lo anímico y en la confianza, pero lo importante es que gane el equipo. Mi familia está en todos lados, siempre acompañando. Son muy importantes”.

Santino Barbi destacó el arranque furioso de la Selección: “Nos tocó hacer los goles rápido para poder controlar el partido. Pudimos manejar los momentos del encuentro. Este equipo está para pelear por todo. Vamos a descansar para llegar de la mejor forma ante México”.

Finalmente, Tobías Ramírez sintetizó el esfuerzo grupal: “Hoy transpiramos la camiseta. En la fase de grupos los goles vinieron sobre el final, hoy lo pudimos abrir rápido. Estamos muy contentos por el partido que hicimos”.

