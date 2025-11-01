Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River y el más joven en la historia del club millonario

Stefano Di Carlo fue elegido nuevo presidente de River Plate tras imponerse en las elecciones celebradas este sábado, en las que participaron más de 26 mil socios. Con 36 años, se convirtió en el mandatario más joven en la historia del club y garantizó la continuidad del proyecto oficialista que encabezaron Rodolfo D’Onofrio y, posteriormente, Jorge Brito. De esta manera, se consolida un ciclo de más de una década de gestión ininterrumpida en la institución de Núñez.

Herencia millonaria

Nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo -presidente del club en 1989- y bisnieto de Ángel Di Carlo, quien se desempeñó como prosecretario durante parte de la gestión de Antonio Liberti, Stefano representa la continuidad de una tradición familiar estrechamente ligada a la historia institucional de River.

Su vínculo con el club es de toda la vida. Cursó la primaria y la secundaria en la escuela del Monumental, y desde niño acompañó a su abuelo a los partidos. Incluso estuvo junto a él el día de su fallecimiento, en 2005, en plena platea San Martín, durante un encuentro de Copa Libertadores.

Con su elección, Di Carlo inicia una nueva etapa en River Plate, marcada por la juventud, la continuidad del modelo de gestión y un apellido con historia en el corazón del Monumental.



