Lionel Messi volvió a hablar del Barcelona y dejó frases que emocionaron a los fanáticos

A tan solo dos días de su sorpresiva visita al Camp Nou, Lionel Andrés Messi volvió a referirse al FC Barcelona durante un ping pong de preguntas y respuestas.

En uno de los tramos de la entrevista, le plantearon una elección: ¿en qué clima preferiría estar dentro del campo de juego, en Barcelona o en Miami? El “Diez”, con una sonrisa y sin dudar, respondió que le encanta Barcelona.

Además, le hicieron una pregunta táctica inesperada: ¿prefería jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3? El capitán de la Selección Argentina miró directamente a la cámara y, con firmeza, eligió el 4-3-3, la misma formación que utilizó el conjunto “culé” durante gran parte de su carrera en el club catalán.

Una vez más, las palabras de Messi dejaron en evidencia el lazo inquebrantable que lo une al Barcelona. A pesar del paso del tiempo y de su presente en el Inter Miami, el rosarino sigue mostrando un cariño especial por el club que marcó su carrera y lo vio convertirse en leyenda.

En cada gesto y en cada respuesta, el “Diez” confirma que el vínculo con la ciudad catalana trasciende el fútbol.

¿Qué otras respuestas dio el “Astro” argentino?

Si bien las declaraciones de Lionel Andrés Messi tuvieron una fuerte trascendencia, el astro argentino dejó tres definiciones que impactaron directamente en los amantes del fútbol.

Le preguntaron si prefería ganar otro Balón de Oro o una nueva Copa del Mundo. El rosarino no dudó y respondió que le gustaría levantar nuevamente el trofeo del Mundial.

Luego, le realizaron una consulta vinculada a sus valores futbolísticos: ¿un hat-trick o el gol del triunfo? Sin mostrarse del todo convencido, Messi apeló a la esencia del deporte y, con humildad, eligió el tanto de la victoria.

En la última pregunta del video, el entrevistador le propuso elegir entre ser director técnico o dueño de un club. Con una sonrisa, el capitán argentino confesó que le gustaría ser el dueño de una institución.

Una vez más, Lionel Messi dejó en claro su forma de ver el fútbol: simple, competitiva y auténtica. Entre sonrisas y sinceridad, el capitán argentino volvió a demostrar por qué sigue siendo una referencia tanto dentro como fuera de la cancha.