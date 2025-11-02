MIRÁ EN VIVO: Gimnasia de Chivilcoy vs. Juventud Antoniana: el santo pierde y comienza a despedirse del Federal A

Juventud Antoniana ya juega ante Gimnasia de Chivilcoy en la tercera etapa de la Reválida del torneo Federal A. El santo tiene que ganar para avanzar, pero tiene una parada difícil, ya que hace dos años y medio no conoce la victoria fuera de Salta. Mauro Gutiérrez, a los 42 minutos, anotó el 1 a 0 para el local.

Cabe recordar que en el estadio Martearena, Juventud y Gimnasia de Chivilcoy empataron sin tantos y el equipo de Buenos Aires tiene ventaja deportiva. Ramiro Medina, al minuto del complemento, amplió la diferencia y Juan Cruz Franzoni descontó.

Mirá el partido en vivo