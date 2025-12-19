La Escuela Técnica "Capitán Marcelo Lotufo" integra un avión histórico para su formación aeronáutica

La Escuela Técnica “Capitán Marcelo Lotufo” dio un paso significativo en la formación de sus estudiantes con la llegada de un histórico avión North American T-28 Fennec, proveniente de la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N° 8 “Jorge Newbery” de Buenos Aires. Esta aeronave, que servirá como herramienta educativa, permitirá a los estudiantes profundizar sus conocimientos en tecnología aeronáutica, un área estratégica para la región.

El avión será utilizado para la formación de los estudiantes en carreras vinculadas a la aeronáutica, como el análisis de sistemas y el estudio práctico de los equipos reales. La ministra de Educación y Cultura de Salta, Cristina Fiore, destacó la importancia de incorporar recursos de alta calidad a la educación técnica, asegurando que este tipo de herramientas pedagógicas aportan a la capacitación de los futuros profesionales del sector aeronáutico.

Con este aporte, la escuela fortalece su compromiso con la educación de calidad, brindando a los estudiantes la oportunidad de interactuar con equipos reales y aprender de experiencias prácticas que los conectan directamente con las demandas del sector aeronáutico.

Durante la ceremonia, la Directora Claudia Del Prado destacó: “Este logro concreto, materializado en la llegada de este T-28 Fennec, se enmarca en nuestro principal objetivo de compartir experiencias, saberes y capacidades entre instituciones hermanas. Buscamos fortalecer las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, construyendo un perfil de egresado íntegro y competente”.