El periodismo deportivo tuvo su fiesta en el estadio Padre Martearena

La Agencia Provincial Salta Deportes agasajó el viernes a los periodistas deportivos en el estadio Martearena con un partido amistoso en donde se enfrentaron a un "seleccionado" de dirigentes salteños, que finalizó con un lunch de camaradería.



Y durante el encuentro, el presidente de la Agencia Sergio Chibán y su vicepresidenta Claudia Vásquez hicieron hincapié que esta actividad quedará en el calendario anual y agradeció la participación de la prensa y de la dirigencia en un reducto con mucha historia e ícono del deporte salteño como lo es el estadio Padre Martearena.



En ese sentido, destacando que el desarrollo de ambas profesiones van de la mano en la construcción de una mejor sociedad, aseguraron que "el periodismo con conocimientos y responsabilidad hace crecer a la dirigencia y al deporte en sí; y es por eso que la responsabilidad que tienen los dirigentes es muy importante para el crecimiento de cada institución, donde se contienen a muchos niños, niñas y jóvenes en su etapa formativa brindando distintas herramientas sociales y deportivas".



Asimismo Chibán destacó que ”si el periodismo es constructivo con conocimientos y con responsabilidad hace crecer al dirigente y viceversa, porque la dirigencia con sus gestiones y acciones en sus instituciones hacen crecer a esta profesión”.



Por su parte, uno de los principales referentes del periodismo deportivo en Salta, Marcelo Armando Hoyos, destacó la iniciativa del organismo del Gobierno Provincial al resaltar que ”agradecenos esta iniciativa que quedará en el calendario anual y eso refleja que valoren nuestra actividad y disfrutar de una jornada muy especial en este mítico estadio nos llena de orgullo como salteño y amante de nuestra profesión. Desde hace muchos años el turismo y el deporte son políticas de Estado en nuestra provincia y eso lo celebramos”.



De todos modos, el partido entre periodistas y dirigentes del fútbol (una especie de solteros contra casados) fue a favor de los últimos por 4 a 0, afianzando el dicho que "más vale maña que fuerza".