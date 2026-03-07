Piden precaución al transitar por la ruta 16

Vialidad Nacional informó que el tránsito sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de la alcantarilla Zanjón Matorras (km 622), se encuentra restringido y funciona con un solo sentido de circulación por vez debido a tareas de obra.

Según el comunicado oficial de la delegación Salta, maquinarias y operarios trabajan en el lugar, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización y las indicaciones del personal presente. La alternancia vehicular se mantendrá mientras duren las tareas para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

Vialidad Nacional puso a disposición los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073, el correo [email protected] y la web www.argentina.gob.ar/rutasnacionales para consultas y seguimiento del estado de la ruta.