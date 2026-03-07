PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
7 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Irán
Irán
Becas Universitarias
Irán
Irán
Becas Universitarias

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Piden precaución al transitar por la ruta 16

Vialidad Nacional informó que el tránsito sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de la alcantarilla Zanjón Matorras (km 622), se encuentra restringido y funciona con un solo sentido de circulación por vez debido a tareas de obra.
Sabado, 07 de marzo de 2026 13:54

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Vialidad Nacional informó que el tránsito sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de la alcantarilla Zanjón Matorras (km 622), se encuentra restringido y funciona con un solo sentido de circulación por vez debido a tareas de obra.

Según el comunicado oficial de la delegación Salta, maquinarias y operarios trabajan en el lugar, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización y las indicaciones del personal presente. La alternancia vehicular se mantendrá mientras duren las tareas para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

Vialidad Nacional puso a disposición los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073, el correo [email protected] y la web www.argentina.gob.ar/rutasnacionales para consultas y seguimiento del estado de la ruta.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD