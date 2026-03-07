PUBLICIDAD

7 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Espectáculos

La TVP desmiente contratación de Pampita

Según publicó el periodista especializado, Pablo Montagna, "fuentes de la @TV_Publica sostienen que actualmente no hay ninguna proyecto ni intención de hacer un programa con Pampita
Sabado, 07 de marzo de 2026 11:32

Las novedades en la televisión vernácula no se detienen. La Televisión Pública (TVP) desmintió el rumor que aseguraba que la modelo Pampita había sido contratada, y con un suculento sueldo.

Según publicó el periodista especializado, Pablo Montagna, "fuentes de la TV Pública sostienen que actualmente no hay ninguna proyecto ni intención de hacer un programa con Pampita 

En la misma publicación el periodista de Radio Rivadavia “se hablaron de algunas ideas o propuestas, pero no se avanzó”.__IP__

Por otro lado, El Trece confirmó que emitirá a partir del lunes 9 de marzo a las 23:15 la miniserie Santa Evita. "Yiya" termina el Martes 10 por lo que, desde el miércoles 11, la serie "Santa Evita" pasará a las 22:45hs.

Por último, Sergio Lapegüe confirmó una feliz noticia. El reconocido periodista será abuelo, su hija Mica, que trabaja habitualmente con él, está embarazada.

