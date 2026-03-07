Escudo de las Américas: Trump presentó su plan militar regional con la participación de Javier Milei

En una inédita cumbre en esta ciudad que reunió a 12 líderes latinoamericanos aliados de Estados Unidos, entre ellos Javier Milei, el presidente Donald Trump anunció la creación de una nueva “coalición militar” para combatir a los carteles del narcotráfico en la región, una alianza que busca reforzar la estrategia de la Casa Blanca en el hemisferio occidental.

El líder republicano calificó la cumbre bautizada “Escudo de las Américas” -que se desarrolla en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del magnate- como un “día histórico” y afirmó que la alianza servirá para “erradicar los carteles criminales que asolan” la región.

“Y, como decíamos entre bastidores, los estamos atacando con todas nuestras fuerzas. Vamos a ir con más fuerza”, afirmó el mandatario, en un discurso de unos 40 minutos. Luego, Trump firmó una proclamación a la que adhirieron con su firma el resto de los líderes presentes.

Según detalló Trump, la iniciativa busca utilizar fuerza militar para desmantelar las redes criminales que operan en la región. “El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, aseguró, en un discurso en el que hizo referencias a Irán, Venezuela, Cuba y México. “Eso es, una coalición anticartel”, reforzó.

Al iniciar la presentación de los líderes, Trump hizo una referencia a Milei (el primero por orden alfabético de los países participantes). “A algunos los acabo de conocer, pero la mayoría son amigos, a muchos de los cuales apoyo, y aceptaron ese apoyo y finalmente obtuvieron una gran victoria”, dijo el líder republicano, mirando al líder libertario y en referencia a las elecciones legislativas de octubre pasado. “Perdía un par de puntos y subió como un cohete”, añadió Trump; el Presidente sonrió.

Además del líder libertario, participan en la cumbre en Doral los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Honduras, Nasry Asfura; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También es de la partida el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo miércoles en un acto que contará con la presencia del jefe de la Casa Rosada.

El Presidente -que junto a su comitiva había llegado anoche a Miami y se alojó en el Trump National Doral Miami- comenzó a escuchar el discurso del republicano sin auriculares para la traducción, pero minutos después se los puso con ayuda de Quirno. Antes, Milei había posado con los pulgares en alto junto a Trump, su principal aliado internacional. Una nueva imagen con la que ratifica su alianza incondicional con el líder republicano.