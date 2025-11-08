Superclásico: el historial del River de Marcelo Gallardo jugando en La Bombonera

Boca y River se enfrentan este domingo en el marco de un nuevo Superclásico y Marcelo Gallardo buscará cambiar el presente del “Millonario” en La Bombonera.

En su regreso al club, el “Muñeco” volvió a escribir otra página dorada al vencer a Boca por 1 a 0, el 21 de septiembre de 2024, con gol de Manuel Lanzini. Ese triunfo, lo convirtió en uno de los tres entrenadores más ganadores de River en la casa del xeneize, siendo superado solo por José María Minella y Ángel Labruna, que llegaron a cinco victorias.

En su primera etapa, también logró una victoria en La Bombonera, en mayo de 2017, cuando el millonario se impuso 3 a 1 con goles de Gonzalo Martínez, Lucas Alario y Sebastián Driussi. Para Boca, había descontado Fernando Gago.

Un año más tarde, en septiembre de 2018, repitió el golpe con un 2 a 0 gracias a los tantos del “Pity” Martínez e Ignacio Scocco.

Este año, Gallardo ya consiguió un triunfo frente al xeneize, fue en el estadio Monumental por 2 a 1 con los goles de Franco Mastantuono y Driussi, mientras que Miguel Merentiel había igualado de forma parcial en la visita.

Gallardo, en la Bombonera

El “Muñeco” dirigió 13 Superclásicos en La Bombonera en donde ganó en tres ocasiones, empató siete veces y perdió en tres oportunidades.

A su vez, River dejó afuera a su clásico rival en muchos mano a mano: en la Sudamericana 2014, la Libertadores 2015, la inolvidable final de Madrid en 2018 y la semifinal de 2019.

De esta forma, Gallardo se enfrentará por primera vez a Claudio Úbeda, ya que anteriormente, en el banco del xeneize, se midió ante Rodolfo Arruabarrena, Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Alfaro, Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Diego Martínez y Fernando Gago.

Boca y River se medirán en un nuevo Superclásico este domingo a las 16.30 en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura en La Bombonera.