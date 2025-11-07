Superclásico entre Boca y River: qué dicen los astrólogos sobre quién ganará

Boca recibirá este domingo a River en una nueva edición del Superclásico que tendrá un valor doble, ya que ambos equipos se juegan la clasificación a la Copa Libertadores 2026, y los astrólogos más famosos de las redes sociales ya dieron su veredicto.

Uno de ellos fue el usuario Can Tarot, quien recomendó “que el domingo River Plate pruebe de afuera del área. Después me avisan si entró. Estaré viajando”.

Por otra parte, Astrología Simple aseguró que la decisión de renovar para el 2026 por parte de Mareclo Gallardo fue “muy mala ya que tiene una carta debut nefasta, la cual se vio reflejado durante todo este nuevo periodo. La gente de River seguirá sufriendo, nada de esto va a cambiar”.

Además, advirtió: “Así como di con exactitud el ciclo Brito, de la misma manera y más profunda analizaré a Di Carlo. Primero la carta es complicada porque tiene a Marte como regente en grado de pérdida y en tensión a Urano. Ya explicaré de manera más detallada de qué se trata”.

"No creo que pierda"

Por último, Giorgio Armas se mostró positivo con respecto a Boca: “No creo que pierda. Me marca mucho el número 2 y un apellido femenino. Buen primer tiempo de Boca. En el segundo llegará la fortuna de River. Un expulsado o lesionado en Boca. Si pasa eso, Boca clasificará a la Copa Libertadores 2026”.

El Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, será este domingo a partir de las 16 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”.

Pensando en la Copa Libertadores

Un triunfo de Boca le permitiría al equipo “Xeneize” asegurarse la clasificación en la Copa Libertadores 2026, torneo que no disputa desde el 2023, mientras que también complicaría muchísimo a River.

El “Millonario”, por su parte, necesita sumar de a tres para seguir con buenas chances de conseguir la clasificación al torneo más importante del contienente.