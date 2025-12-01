Habrá diplomatura de Gestión Deportiva en la Liga Salteña

La Liga Salteña de Fútbol firmó convenio con la Universidad Provincial de Administracion, Tecnología y Oficios (Upateco) para dictar la diplomatura de "Gestión Deportiva" destinada al público en general en el 2026.

"Es un desafío importante que tendremos en transmitir los conocimientos y experiencias a través del modelo de gestión que mantenemos en la Liga, que es elogiada por la dirigencia nacional", aseguró el titular de la LSF, Sergio Chibán.

Por su parte, el director de la Upateco, Carlos Morello, destacó la predisposición de las autoridades ligüistas para implementar la diplomatura que le permitirá contar con mayores herramientas en el establecimiento educativo al resaltar que "esta diplomatura brindará capacitaciones a todos aquellos que deseen realizar la diplomatura y además fortalecera el deporte de nuestra provincia".

La diplomatura comenzará en marzo del 2026 y será brindada por profesionales y especialistas.

Estuvieron presentes además la secretaria de la LSF Blanca Chacón Dorr, la vicerrectora María Amparo Talens, y el secretario de RRHH de la Upateco, Daniel Musa.