PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
4 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Accidente vial
Senadores provinciales
UCR salteña
Cruz Roja Filial Salta
Accidente vial
Senadores provinciales
UCR salteña
Cruz Roja Filial Salta

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Habrá diplomatura de Gestión Deportiva en la Liga Salteña

La rectora del fútbol salteño firmó un convenio con la Upateco. Las clases se iniciarán en 2026.
Martes, 02 de diciembre de 2025 02:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Liga Salteña de Fútbol firmó convenio con la Universidad Provincial de Administracion, Tecnología y Oficios (Upateco) para dictar la diplomatura de "Gestión Deportiva" destinada al público en general en el 2026.

"Es un desafío importante que tendremos en transmitir los conocimientos y experiencias a través del modelo de gestión que mantenemos en la Liga, que es elogiada por la dirigencia nacional",  aseguró el titular de la LSF, Sergio Chibán.

Por su parte, el director de la Upateco, Carlos Morello, destacó la predisposición de las autoridades ligüistas para implementar la diplomatura que le permitirá contar con mayores herramientas en el establecimiento educativo al resaltar que "esta diplomatura brindará capacitaciones a todos aquellos que deseen realizar la diplomatura y además fortalecera el deporte de nuestra provincia".

La diplomatura comenzará en marzo del 2026 y será brindada por profesionales y especialistas.

Estuvieron presentes además la secretaria de la LSF Blanca Chacón Dorr, la vicerrectora María Amparo Talens, y el secretario de RRHH de la Upateco, Daniel Musa.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD