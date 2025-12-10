PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
10 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Fundación Alfarcito
Derrumbe en Marruecos
Turismo
Río Pilcomayo
Perro héroe en Orán
Premio Nobel de la Paz
General Güemes
DDHH
Raúl Méndez
Corte de Justicia de Salta
Fundación Alfarcito
Derrumbe en Marruecos
Turismo
Río Pilcomayo
Perro héroe en Orán
Premio Nobel de la Paz
General Güemes
DDHH
Raúl Méndez
Corte de Justicia de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Gimnasia de Mendoza

Copa Argentina: Gimnasia y Tiro ya tiene rival

Se sortearon los 32avos de final y el albo enfrenará a un equipo de Primera División.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 16:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

¡Confirmado! Gimnasia y Tiro conoció su rival para la próxima edición de la Copa Argentina 2026. En el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza, quedó definido que el albo, único representante salteño, enfrentará a Gimnasia de Mendoza, reciente ascendido a Primera División, en los 32avos de final del torneo más federal del país.

Un total de 64 equipos (Primera División, Primera Nacional, Federal A y Primera C), competirán en la 14° edición del certamen, la cual comenzará a disputarse desde la última semana de enero y los encargados de abrir el torneo serán Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón, algo que es habitual.

Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD