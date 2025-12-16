PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
17 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Presupuesto 2026
Obras públicas
shakira en argentina
Cámara de Diputados de Salta
Estafas en la ADP
Educación
Presupuesto 2026
Obras públicas
shakira en argentina
Cámara de Diputados de Salta
Estafas en la ADP
Educación

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

La Liga Salteña presentará hoy la Copa de Campeones 2025

Se disputará mañana entre Mitre y Ceferino. Tmbién habrá una sorpresa para la Selección Sub-13, flamante campeona nacional.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 01:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Liga Salteña de Fútbol presentará a partir de las 11 en su sede de calle Gurruchaga la Finalísima de la Copa de Campeones 2025 que disputarán mañana con hinchas de ambas parcialidades Mitre y Ceferino en el estadio Padre Martearena.

Cabe destacar que el elenco de Pablo Moncholi fue el campeón del Apertura en julio pasado, mientras que el conjunto de Flavio Márquez se consagró en el Clausura la semana pasada.

Tanto Mitre como Ceferino serán los representativos capitalinos en la edición 2026/27 del Regional Amateur.

Pero además, las autoridades liguistas revelaron que tras la presentación, también habrá un importante anuncio para la Selección Sub-13, que junto a la Sub-15 hicieron historia y se consagraron campeones argentinos en la reciente final del Campeonato Nacional de Ligas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD