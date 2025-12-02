Papá Noel llega con muchos regalos en la previa de Navidad

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Las fiestas de fin de año llegarán con una lluvia de premios. Es que próximo 21 de diciembre se sorteará a 43 edición del Bingo de la Liga Salteña de Fútbol con inmejorables premios, con 7 departamentos en juego, 5 autos cero kilómetro y dinero en efectivo.

Pero además habrá 30 premios extras pondrán la frutilla del postre al millonarios sorteo extraordinario de Navidad.

De esta manera dos premios de $ 10.000.000 cada uno, serán parte del bolillero de la suerte, que tendrá 3 VW Tera 0 kilómetros patentados; tres departamentos de 2 dormitorios y otros dos de 3 dormitorios, todos escriturados y amoblados.

Además habrá en juego dos departamentos de 3 dormitorios más un VW Polo Track, también escriturados y patentados.

Pero asimismo, con la compra del cartón de solo $20.000 que pueden ser adquiridos online en bingosdelnorte.com, habrá premios extras, entre dinero en efectivo, Smart TV de 50 pulgadas, aire acondicionados y notebook.