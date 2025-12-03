Fentanillo y los errores mortales que eran evitables

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado presentó ayer el informe final con una batería de 20 recomendaciones para prevenir tragedias sanitarias como la acontecida (la peor que registró el país hasta ahora). En el mismo documento, se advirtió que el Estado argentino no pudo garantizar la trazabilidad del fentanilo ni el control efectivo de los laboratorios

El encuentro fue presidido por la titular de la comisión, la diputada santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal), acompañada por la vicepresidenta Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Silvana Giudici (La Libertad Avanza), quienes presentaron el documento de 1537 fojas.

Lo relevado por la comisión es durísimo: hubo hospitales que ocultaron casos, documentación armada "a posteriori" en Ramallo SA y HLB Pharma Group SA - los laboratorios que produjeron y distribuyeron el fentanilo contaminado con dos bacterias multiresistentes que estaría vinculado a la muerte de 173 pacientes - y organismos de control que actuaron tarde y de manera deficientes.

Cadena de fallas

Para la Comisión no se trató de un accidente, sino que fue una cadena de fallas evitables, ocultamientos, falta de control estatal y un laboratorio operando con registros inconsistentes.

"El Estado carece de herramientas que permitan garantizar que cada ampolla llegue en condiciones seguras al paciente. Las fallas detectadas no responden a hechos aislados sino a déficits estructurales del sistema de fiscalización sanitario argentino", indica.

La diputada Giudici fue contundente al describir la situación: "Los mecanismos de control de organismos reguladores y los procedimientos de distribución y comercialización en todo el país y los mecanismos de asistencia a la víctima fallaron todos".

Sobre el rol de los hospitales, el informe de la Comisión advierte que trataron a enfermos con la droga contaminada pero nunca reportaron los casos clínicos compatibles al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa).

"La falta de registro del lote y la omisión de reportes al SISA imposibilitaron reconstruir la cadena de administración del medicamento. Esto puede constituir un ocultamiento deliberado", remarca.

Los diputados también pusieron en tela de juicio la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el organismo que regula los laboratorios.

Para la Comisión, "la ANMAT omitió enviar actas de inspección esenciales para la investigación, debiendo ser requeridas al Juzgado Federal".

Por ello, la Comisión emitió 20 recomendaciones que "tienen relación con lo detectado en la investigación como medidas que buscan prevenir futuros casos", explicó Fein.