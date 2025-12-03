Orán también cerró su Convención en búsqueda de una Carta Orgánica moderna y eficiente

En una jornada cargada de , compromiso y profundo sentido institucional, el intendente Baltasar Lara Gros, junto a Juan Cruz Curá, presidente de la Convención Municipal Constituyente, encabezaron el acto de cierre de actividades de los Convencionales Constituyentes de Orán. Este proceso histórico representa un paso trascendental para la vida democrática de la ciudad, ya que significó la elaboración de una Carta Orgánica Municipal completamente renovada, destinada a fortalecer la autonomía local, ordenar los poderes públicos y garantizar derechos y obligaciones en sintonía con las demandas del siglo XXI.

La nueva Carta Orgánica es considerada mucho más que un documento institucional: se presenta como la voz del pueblo oranense puesta en papel, un reflejo de su identidad, de sus consensos y de la voluntad colectiva que orienta la organización política, social e institucional del municipio, siempre en armonía con la Constitución Provincial y Nacional. En este marco, Juan Cruz Curá expresó que “en esta convención ha primado el amor por Orán. Orán tiene una Carta Orgánica moderna, transparente y participativa, porque el futuro no se espera, el futuro se construye”.

El intendente Lara Gros, por su parte, agradeció el trabajo realizado por los convencionales y destacó que “este nuevo texto garantiza el progreso de la ciudad; esta Carta Orgánica va a tener legitimidad ciudadana y política”.

En su discurso, Curá recordó que el trabajo realizado permitió abordar 68 expedientes vinculados a temas fundamentales de la vida institucional y democrática de Orán. Señaló que el proceso estuvo marcado por el respeto, el debate y la búsqueda del consenso, y que cada decisión se tomó pensando en las generaciones futuras. Entre los avances más relevantes se encuentra la incorporación de herramientas para fortalecer la transparencia y la confianza pública, como la publicidad de los actos de gobierno, el acceso a la información y la creación del Boletín Oficial Municipal.

También se introdujeron conceptos innovadores que posicionan a Orán en la agenda del siglo XXI, como los derechos y deberes digitales, y el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo. Asimismo, se destacó la inclusión de la necesidad de que Orán sea reconocida como zona de frontera, para acceder a regímenes arancelarios y energéticos diferenciados que permitan reducir las desigualdades estructurales que afectan a la región.

Otro de los puntos claves fue el fortalecimiento de la justicia y la organización municipal, impulsando la creación de delegaciones donde existan pueblos originarios —permitiendo que elijan a sus propios delegados— y estableciendo mecanismos de rendición de cuentas trimestral. Se avanzó además en la creación de la Sindicatura General y en la regulación del juez de Cuentas, abriendo también la posibilidad de conformar juzgados de faltas especializados.

Las reformas institucionales incluyeron límites claros para el ejercicio del poder: solo una reelección posible y la prohibición de que un intendente deje el cargo a un pariente cercano, fortaleciendo así la transparencia y la integridad democrática.

Durante el acto se entregaron certificados y reconocimientos a quienes hicieron posible este proceso: Dra. Nélida Melgar, C.P.N. Marcela Vignadussi, Pablo Cobos, Dr. José Ortega Argibay, Galo García, Prof. Samuel Huerga, Procuradora Nayla Donat, Verónica Hilario, Dr. Sergio Guerrero, Agustín Díaz y Dr. Alejandro González.