Polémica por cierre de comisiones en institutos de educación Superior

La decisión del Ministerio de Educación de Salta de cerrar algunas comisiones en institutos de Educación Superior generó un fuerte rechazo entre docentes y estudiantes, que hoy a las 11 realizarán una conferencia de prensa en las puertas de la ex Escuela Normal (Mitre 700). Mientras los profesores advierten que se trata de un "ataque a la educación" y un "recorte encubierto", la Dirección General de Educación Superior sostiene que se trata de un proceso "habitual", vinculado al reordenamiento anual de la oferta.

El profesor e historiador Carlos Abraham, docente de la carrera de Ciencias Políticas del IES 6001, afirmó a Radio Salta que en los últimos días se notificaron resoluciones de cierre de comisiones de ingreso en el Profesorado de Salta (6005) -particularmente en Matemáticas y Biología- y el cierre de una división de tercer año en Ciencias Políticas en la ex Normal. "Es una situación preocupante porque ya han salido resoluciones de cierre de comisiones de ingreso en los profesorados. Ayer conocimos el cierre de una división en Ciencias Políticas", indicó.

El docente cuestionó que la reducción de comisiones no esté acompañada por una ampliación de infraestructura o presupuesto: "En vez de colocar más recursos para sostener las dos comisiones, se cierra una para abrir la tecnicatura de minería". Según explicó, la comisión que se elimina tiene unos 25 estudiantes regulares, más quienes recursan, y no responde a una caída en la matrícula: "Nosotros empezamos con dos comisiones llenas en primer año, con 30 o 40 estudiantes cada una. No es cierto que falten alumnos".

Abraham advirtió además que los recortes impactarán en la estabilidad laboral de los docentes del nivel superior, ya precarizada. "La mayoría estamos como suplentes; hay gente que se jubiló sin ser titular. Yo doy clases desde 2012 y no estoy titularizado", señaló. Y vinculó la medida con un "contexto general de ajuste": "Esto forma parte de una política sistemática del gobierno nacional y del provincial. El salario docente cayó casi un 40% en dos años y las condiciones edilicias son muy graves".

Desde la Dirección General de Educación Superior, su titular Carlos Delgado negó a la misma radio que se trate del cierre de carreras y aseguró que el movimiento de horas y comisiones es parte del reordenamiento habitual que ocurre todos los años. "A medida que avanzamos en la formación, se van transformando o modificando las propuestas académicas. En algunos casos se cierran comisiones, pero no con el propósito de cerrar las carreras, sino de solventar necesidades del sistema", explicó.

Delgado señaló que interviene una comisión de oferta integrada por distintas áreas del Ministerio y que la reasignación de horas "no implica pérdida total" para los docentes. "Siempre se trata de que los profesores sean reasignados a otras materias para que no sientan en su bolsillo la repercusión. En la mayoría de los casos se logra", afirmó. Reconoció, sin embargo, que algunos docentes pueden perder algunas horas cuando el cambio de plan es significativo.

El funcionario aseguró que, en el caso de Ciencias Políticas, no se cierran las dos comisiones de ingreso sino solo una división de tercer año. "En primero y segundo continúan las dos comisiones porque la carrera es convocante. El ajuste se hace hacia el final, cuando queda menos matrícula", detalló.

Sobre el crecimiento de la tecnicatura en procesos mineros -que generó malestar entre los docentes de Ciencias Políticas- explicó que la reasignación no es directa: "Las horas no son propiedad de la carrera ni del instituto, sino del nivel superior. Se intenta que quede inserto dentro del mismo instituto y si no se puede va a otro instituto a cumplir sus horas".

Uno de los argumentos oficiales es evitar la "sobresaturación" de egresados en determinadas carreras. "Nos pasa en Educación Física, donde hay tantos egresados que después no pueden insertarse en el sistema", dijo Delgado. "La oferta debe mutar para que siempre tengan salida laboral".

Abraham rechazó esa explicación en el caso de Ciencias Políticas: "Nuestros egresados tienen salida en formación ética y ciudadana, ciencias políticas, problemática latinoamericana. Es una carrera clave para el pensamiento crítico".

Asamblea y más reclamos

Hoy, tras la conferencia de prensa, los docentes realizarán una asamblea abierta mañana jueves a las 18.30 en el Profesorado de Salta (Entre Ríos 1800). Allí debatirán los pasos a seguir y reclamos más amplios, que incluyen titularizaciones, presupuesto para infraestructura y regularización laboral.

"Queremos mostrar a la sociedad cómo la educación superior se está debilitando con estas medidas", sostuvo Abraham.

Delgado, por su parte, aseguró que hasta el momento no fueron notificados de conflictos: "Trabajamos con los rectores y supervisores; cualquier inquietud se canaliza por esa vía". La tensión entre ambas miradas anticipa un escenario de debate abierto en los institutos superiores, donde docentes y estudiantes buscan defender la continuidad de sus trayectorias y carreras, mientras el Ministerio insiste en que los cambios responden a criterios de eficiencia y planificación anual.

Rechazo de Tribuna Docente

La agrupación Tribuna Docente manifestó su rechazo a la Resolución 385/25 de la Dirección de Enseñanza Superior, que dispone el cierre de una comisión de ingreso en profesorados y una tenicatura del IES 6005. Según señalaron, la medida reduce a la mitad el cupo de ingresantes en estas carreras y no cuenta con fundamentos pedagógicos.

El colectivo advirtió que los cierres podrían extenderse a otros institutos terciarios y atribuyó la decisión a un recorte presupuestario.