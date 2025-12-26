PUBLICIDAD

Deportes

Las Aguilas de San Antonio de los Cobres volaron alto y llenaron de orgullo al deporte puneño

El equipo femenino de vóley Las Aguilas de San Antonio de los Cobres se consagró recientemente campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga Amateurs de Vóley de los Barrios de Salta, coronando una temporada sobresaliente y logrando, además, el ascenso a la categoría “E”.
Viernes, 26 de diciembre de 2025 09:26
Las Aguilas de San Antonio de los Cobres

La gran final se disputó el pasado fin de semana en el complejo Nicolás Vitale, ubicado en el barrio Tribuno de la ciudad de Salta, donde Las Águilas se enfrentaron al exigente conjunto de Itatí VC, en un encuentro intenso y muy disputado que terminó consagrando al equipo de la Puna salteña.

Durante el certamen, Las Aguilas participaron en la categoría “F” y recorrieron un largo camino hacia el título. En la fase de clasificación disputaron 12 partidos, logrando posicionarse entre los ocho mejores equipos del torneo. Con esfuerzo, compromiso y un marcado espíritu de equipo, superaron cada instancia eliminatoria hasta alcanzar la final y quedarse con el campeonato.

Tras la consagración, las campeonas destacaron el valor del trabajo colectivo: “En la cancha no brillan nombres, brilla el equipo. Esto es un premio merecido para un grupo que creyó siempre, incluso cuando nadie nos miraba”, expresaron.

Además, remarcaron: “Celebramos el esfuerzo, la constancia, los errores, los aciertos, las caídas que nos enseñaron y los sueños que nunca soltamos”.

El título fue dedicado especialmente a familiares y amigos, a quienes agradecieron por la paciencia, el apoyo incondicional y el aliento permanente en cada entrenamiento y en cada partido.

Finalmente, el equipo también expresó su reconocimiento al intendente de San Antonio de los Cobres, Alberto Carral, y a la Secretaría Municipal de Deportes, por el acompañamiento, el respaldo y la confianza brindados.

Con este campeonato, Las Aguilas no solo celebran un título, sino que también reafirman el crecimiento del vóley femenino y del deporte en general en San Antonio de los Cobres, dejando en alto el nombre de su comunidad en la capital salteña.

 

