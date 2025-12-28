Rally Dakar 2026: los salteños Kevin y Luciano Benavides camino a la carrera más exigente del mundo, lo que tenés que saber

Los salteños Kevin y Luciano Benavides ya están camino al Rally Dakar 2026, la competencia más exigente del mundo, que volverá a disputarse íntegramente en Arabia Saudita, del 3 al 17 de enero, con importantes cambios en su recorrido y formato. Será el noveno Dakar para Luciano en motos y el décimo para el dos veces ganador del beduino, aunque esta vez en cuatro ruedas.

El vencedor del Dakar 2021 con Honda y del 2023 con KTM, se convertirá en leyenda al cumplir su décima edición (es un reconocimiento honorífico para pilotos y copilotos que han participado en más de diez ediciones del evento). Será su debut en la categoría Challenger, donde estará acompañado por el navegante Lisandro Sisterna. Llevará el número 347.

De esta manera, Kevin deja atrás sus gloriosos años en el Dakar arriba de las motos: en 2016 debutó en el Honda South America Rally Team y no solo terminó 4º, sino que además fue el mejor novato y el piloto argentino mejor posicionado en la historia. Tras ausentarse en 2017 por una lesión en la muñeca, volvió con todo en 2018, ya en el equipo oficial de Honda y fue 2º. Terminó 4º en 2019, 19º en 2021 y 1º en 2021, donde se despidió de la marca japonesa. En 2022, año de su debut en KTM, finalizó 100º porque se rompió el motor de su moto y en 2023 ganó la carrera, en 2024 fue 4º y decidió abandonar en la sexta etapa de 2025 por sus dolores a causa de las lesiones que arrastraba.

Luciano, ganador del Mundial de Rally Raid 2023, va por su primer título o mejorar el cuarto puesto de la general (de 2025). El menor de los hermanos debutó a los 22 años en 2018 en KTM y tuvo un duro accidente en la etapa 10 que lo obligó a abandonar. Fue 8º en 2019, 6º en 2020 y abandonó en la etapa 9 de 2021. Ese año pasó a Husqvarna, la segunda marca de KTM, con la que compitió durante tres años: 2022 (13º), 2023 (6º, fue el año en que se consagró campeón del mundo) y 2024 (7º).

Volvió a KTM para ser 4º y ahora, pese a que llega con lo justo tras las lesiones obtenidas, es uno de los candidatos a ganar. Su dorsal será nuevamente el 77.

Cambios en el Dakar

La organización del Dakar, a cargo de la ASO (Amaury Sport Organisation), rediseñó de manera significativa el trazado para la edición 2026, con el objetivo de proponer un nuevo desafío a través de los vastos desiertos saudíes. El rally contará con 13 etapas completas, además del tradicional prólogo, que servirá para definir el orden de salida del primer día de competencia.

La carrera estará dividida por una jornada de descanso en Riad, la capital del país árabe, un parate clave que permitirá a los competidores recuperar energías antes de afrontar la decisiva segunda semana. En total, serán 812 los participantes que formarán parte del evento, distribuidos en distintas categorías: 118 en motos, 81 en autos, 46 en camiones y 81 en UTV. A ellos se suman 99 vehículos históricos del Dakar Classic, orientado a la regularidad, y ocho competidores que participarán con tecnologías alternativas dentro del Dakar Future.

Sin la etapa crono de 48 horas

Uno de los cambios más relevantes para 2026 será la eliminación de la etapa crono de 48 horas, introducida en 2024 y revisada para la edición siguiente. La decisión fue tomada luego de numerosos accidentes que dejaron fuera de competencia a varios aspirantes importantes durante la primera semana. Además, el recorrido no incluirá el paso por el Empty Quarter, el desierto más emblemático y temido de Arabia Saudita.

En reemplazo de la crono de 48 horas, regresará el formato clásico de etapas maratón de dos días, que aparecerá en dos tramos del recorrido. La primera etapa maratón se disputará entre las etapas 4 y 5, atravesando Al Ula y Hail, mientras que la segunda comprenderá las etapas 9 y 10, en el sector de Wadi Ad Dawasir y Bisha. En estas jornadas, los competidores no podrán recibir asistencia externa de sus equipos durante la noche, lo que exige una mayor gestión mecánica y física.

Quiénes son los argentinos que compiten en el próximo Dakar

La presencia argentina volverá a ser numerosa y destacada. En total, 20 representantes del país participarán en distintas categorías. En motos, el salteño Luciano Benavides competirá con el KTM Factory Team dentro de la clase RallyGP, ratificando su lugar entre la elite mundial. En la misma disciplina, Leonardo Cola buscará completar su desafío pendiente en Rally2 y Santiago Rostan volverá a apostar por su sueño en esa categoría.

Uno de los grandes focos estará puesto en Kevin Benavides, quien afrontará un nuevo capítulo en su carrera deportiva al debutar en vehículos de cuatro ruedas. El doble campeón del Dakar deja las motos para competir en la categoría Challenger, donde estará acompañado por el navegante Lisandro Sisterna.

En esa misma categoría también dirán presente Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones mundiales 2025, además de David Zille y Sebastián Cesana, que irán en busca de nuevos podios. Augusto Sanz participará como navegante de la neerlandesa Puck Klaassen, mientras que Fernando Acosta formará equipo con Oscar Ral y el propio Cavigliasso. Pablo Copetti, por su parte, tendrá su estreno en la divisional junto al brasileño Ennio Bozano.

En Side by Side, Manuel Andújar regresará con sed de revancha y tendrá como navegante a Andrés Frini. Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi competirán con el equipo oficial Can-Am, y Fernando Álvarez Castellano buscará dejar atrás una dolencia física para volver en plenitud.

Las categorías especiales también contarán con presencia argentina: Gastón Mattarucco será navegante del colombiano Javier Vélez en el Dakar Classic, mientras que Benjamín Pascual defenderá su victoria en la categoría Mission 1000, destinada a motos con tecnología eléctrica.

Cabe recordar que Juan Cruz Yacopini será el gran ausente en esta edición porque sufrió un severo accidente en Mendoza y su estado es delicado.

