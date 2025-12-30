¡Un viejo verdugo de Boca puede volver a vestir la camiseta de River!

De cara a la temporada 2026, el director técnico de River Plate, Marcelo Daniel Gallardo, analiza sumar a Marcelo Barovero a su cuerpo técnico como entrenador de arqueros, en una decisión que se proyecta para el próximo año y que tendría como escenario el predio de Ezeiza, con el objetivo de fortalecer un área clave del plantel profesional y potenciar el trabajo específico con los guardametas.

La iniciativa forma parte de la planificación deportiva que Gallardo comenzó a delinear con anticipación, pensando en la continuidad y evolución del proyecto futbolístico. En ese contexto, el nombre de Barovero aparece como una alternativa con fuerte consenso interno, tanto por su conocimiento del puesto como por su identificación con la historia reciente del club. Si bien la idea aún no fue oficializada, ya existen evaluaciones positivas sobre su posible incorporación.

Figura clave en la Libertadores 2015

Barovero es una figura emblemática en River, principalmente por su actuación en la Copa Libertadores 2015, donde fue protagonista en instancias decisivas y dejó una marca imborrable en los hinchas. Tras su retiro como futbolista profesional, el exarquero se mantuvo ligado al fútbol, profundizando su formación y preparándose para asumir roles vinculados al entrenamiento y al desarrollo de arqueros.

Desde el entorno del club consideran que su experiencia, liderazgo y conocimiento del mundo River pueden aportar un valor diferencial al trabajo diario. Además, su presencia permitiría reforzar la formación de los arqueros jóvenes y acompañar el crecimiento de los actuales integrantes del plantel profesional, en una posición que Gallardo considera estratégica dentro del funcionamiento del equipo.

Por el momento, la posibilidad se encuentra en una etapa de análisis y no hay definiciones concretas. Sin embargo, la intención del entrenador es clara y la dirigencia observa con buenos ojos la chance de sumar a una figura identificada con el ADN del club.

De avanzar las conversaciones, Barovero podría iniciar en 2026 su primera experiencia formal dentro de un cuerpo técnico de Primera División, nada menos que en River Plate.