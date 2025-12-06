Inter Miami de Messi vs Vancouver Whitecaps, por la final de la MLS, minuto a minuto: Las Garzas abren el marcado con un gol en contra de Édier Ocampo

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Inter Miami recibe al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Florida por la final de la MLS Cup 2025, que enfrenta al campeón de la Conferencia Este contra el del Oeste, los dos mejores equipos en toda la temporada de la Major League Soccer (MLS). El encuentro que define al ganador del título de la liga estadounidense es transmitido por Apple TV, a través del MLS Season Pass.

La final de la MLS, minuto a minuto

16.43 | Tarjeta amarilla para Baltasar Rodríguez

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Baltasar Rodríguez. Inter Miami tiene un jugador amonestado.

16.37 | Gol de Inter Miami

Édier Ocampo (en contra) pone a Inter Miami 1 a 0 frente a Vancouver Whitecaps FC.

16.50 | Allende y el primer aviso de Inter Miami

El argentino remató por arriba del travesaño.

16:45 | ¡Comenzó el partido! ¡El Inter Miami de Messi quiere ser campeón!

Casi 30 grados de calor en Fort Lauderdale y un sol intenso decoran la final de la MLS Cup 2025, con Inter Miami buscando festejar su primer título liguero en casa.

16.42 | ¡El trofeo dice presente en el Chase Stadium!

El ex basquetbolista Steve Nash fue el encargado de exhibir la presea en la previa de la final entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

16:28 | Formación confirmada en el Vancouver Whitecaps

El entrenador danés Jasper Sorensen confirmó la formación del Vancouver Whitecaps para visitar al Inter Miami por la final de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathias Laborda; Sebastian Berthalter, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahsmed; Brian White. DT: Jesper Sorensen.

16:24 | Formación confirmada en el Inter Miami

El entrenador argentino Javier Mascherano confirmó la formación del Inter Miami para recibir al Vancouver Whitecaps por la final de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez; Tadeo Allende y Lionel Messi. DT: Javier Mascherano.