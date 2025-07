Desde niño vivió el arbitraje y hoy tiene un contrato profesional con la AFA: la historia del salteño Facu Vizgarra

Siguiendo los pasos de su padre, el árbitro salteño Facundo Vizgarra, de 31 años, concretó un salto trascendental en su carrera al firmar su primer contrato profesional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El acuerdo lo habilita para dirigir partidos del Torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol nacional, el paso previo a la Primera Nacional y Primera División.

La firma del contrato se realizó en el quinto piso de la sede de la AFA, en la calle Viamonte, Buenos Aires, en un acto que contó con la presencia de destacadas figuras del arbitraje argentino.

La historia y la carrera de Facundo comenzó desde muy joven, observando y acompañando a su padre Marcelo, quien se desempeñó como árbitro durante 20 años en la Liga del Valle de Lerma: “Viéndolo dirigir desde la línea, cuando tenía 10 años”, recordó Facundo en diálogo con El Tribuno. Y con solo 16 años, comenzó a incursionar en el referato en partidos infantiles.

Facu Vizgarra dirigió clásicos entre Central Norte y Juventud, en la Liga Salteña

Cuando cumplió 18, ingresó a la Liga del Valle de Lerma, donde su padre había dejado un buen recuerdo. Y allí realizó y completó el curso de Árbitro Nacional.

Cuatro años más tarde, Facundo tomó la decisión de unirse a la Liga Salteña. Su objetivo era perfeccionarse, "sobre todo en la parte física", explicó. La liga capitalina era como un trampolín para su carrera. Y así ocurrió.

Desde 2022 comenzó a destacarse en la tabla de méritos de la casa mayor del fútbol local. Comenzó dirigiendo encuentros de divisiones inferiores y, con el tiempo, se sumó a los partidos de primera división: el Torneo Anual. Su buen desempeño lo llevó a dirigir también en el Torneo Regional Federal Amateur durante cuatro temporadas, antes de dar el salto definitivo.

El acto de la firma de los nuevos árbitros del Federal A, entre los que se encuentra Vizgarra, junto con Gustavo Bassi y Sergio Pezzotta.

El año pasado, Facundo accedió al sistema de pasantías del Consejo Federal, un proceso que le permitió ser evaluado por las autoridades de la AFA. Finalmente, fue uno de los diez jóvenes árbitros de todo el país elegidos para firmar un contrato profesional.

El acto de firma fue encabezado por Gustavo Bassi, coordinador de designaciones del Consejo Federal, quien ya lo había visto en acción en partidos amistosos de verano. También estuvo presente Sergio Pezzotta, el reconocido exárbitro nacional y actual secretario general de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA).

Facu Vizgarra y un camino de esfuerzo y dedicación

Con su contrato profesional, Vizgarra queda a disposición de la AFA para sus designaciones. “La verdad no sé cuándo me tocará dirigir mi primer partido, pero uno ya está disponible para la AFA y voy a estar donde me necesiten”, dijo con entusiasmo.

El árbitro salteño, que también es profesor de Educación Física, mantiene una rutina de entrenamiento rigurosa, con prácticas colectivas los martes y jueves en la pista del Legado Güemes, además de su preparación física individual.

Facundo Vizgarra, árbitro salteño.

"Le doy las gracias a la Liga Salteña por haberme dado la oportunidad de llegar a ser parte de su plantel de árbitros, a la Liga del Valle porque me abrió la puerta para ser árbitro nacional, y por supuesto a la AFA, por esta gran oportunidad", declaró Vizgarra. Y lógicamente, no se olvidó de su familia: "Siempre apoya y se banca muchas cosas desde la tribuna".

La incorporación de Facundo Vizgarra al plantel de la AFA para el Federal A se suma a la presencia de otros árbitros salteños con designaciones en la categoría, como Gustavo Benítez, y el árbitro asistente Diego Campo, quien también se desempeña como cuarto árbitro, y Lucano Díaz.

El logro de Vizgarra, que podrá dirigir profesionalmente hasta los 45 años, es un claro ejemplo de que el esfuerzo constante y el talento son claves para alcanzar las metas más altas, en este caso, del arbitraje argentino.