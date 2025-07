Cómo le fue a Manny Pacquiao en su regreso al ring ante Mario Barrios

El filipino Manny Pacquiao, único boxeador que ha sido campeón en ocho divisiones, ofreció este sábado una destacada pelea a sus 46 años, que dos de los tres jueces evaluaron como empate y permitió al estadounidense Mario Barrios retener en Las Vegas (Nevada) su título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



Uno de los jueces del combate le dio ventaja de 115-113 a Barrios, nacido hace 30 años en Racine (Winsconsin), y los otros dos coincidieron en entregar un 114-114.



La decisión final fue abucheada por los asistentes al MGM Grand Arena de Las Vegas, que vieron ganar al ‘Pacman’, de regreso al boxeo profesional luego de cuatro años.



El filipino buscaba ser el monarca más longevo en la división welter y el segundo en toda la historia del pugilismo.



“Creo que gané la pelea, que fue cerrada. Es un oponente difícil y pelea bien, traté de terminar la pelea, pero es un buen peleador. Hice un trabajo duro y tuve disciplina para mantener que mi edad no me cobrara factura”, comentó el ‘Pacman’, quien aseguró que buscará la revancha ante Barrios.

Así fue la pelea

Pacquiao marcó el ritmo del primer asalto, al buscar atacar con rectos de izquierda a un Barrios que trató de contraatacar sin éxito a su rival.



En el segundo y tercer capítulo, Barrios alejó con su jab a Manny, para bajarle el ritmo a la ofensiva del filipino y tomar el control de la pelea.



En el cuarto y quinto, el ‘Pacman’ encontró la forma de volver a hacer daño con cruzados y ganchos al cuerpo al monarca, quien prefirió no ir al ataque, pensando en que en la segunda mitad del duelo el asiático llegaría cansado.



El filipino aprovechó que Barrios lo siguió respetando y no se animó a atacarlo más allá de jabs, para apostar al combate corto en el sexto y séptimo, para poner el combate de su lado.



El mexicoamericano por fin aceptó la invitación de Pacquiao de pelear a la corta distancia, algo que aprovechó el filipino para lanzar combinaciones de volados la cabeza y las zonas blandas y mostrar su mejor versión en el octavo round.



Manny aumentó su confianza y en el noveno, hizo daño con rectos a la cara ante un Barrios que se vio perdido y sin posibilidad de responder a los golpes de poder de su contrincante.

Pac Man no dio muestras de su veteranía

El campeón salió del letargo que estuvo al inicio de la pelea en el noveno y décimo round, con uppers y volados, sin embargo, Pacquiao no dio muestras de su veteranía y no le huyó al duelo a corta distancia.



El buen trabajo del ‘Azteca’ en los episodios anteriores se echó a perder en el undécimo, con un Barrios al que le costó mantener el ritmo a su rival, que se fue adelante como si no hubiera mañana con ganchos a las zonas blandas.



En el duodécimo, Barrios tuvo otra ligera reacción, al conectar todos los golpes y la presión que no metió en los demás 11 rounds, pero fue insuficiente para hacerse con el triunfo.



Antes, el mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz venció por decisión unánime a Omar Salcido para conquistar el título interino superligero del CMB y en la batalla coestelar de la velada, el estadounidense Sebastián Fundora defendió su fajín superwelter del CMB al derrotar por nocaut técnico al australiano Tim Tszyu.