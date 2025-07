Boca Juniors busca frenar el derrumbe con Paredes de titular ante Atlético Tucumán

En Santiago del Estero, donde el fútbol suele tener otro pulso, Boca Juniors buscará esta noche algo más que una clasificación: intentará evitar que la crisis deportiva se vuelva terminal. A partir de las 21.10, con transmisión de TyC Sports y arbitraje de Hernán Mastrángelo, el Xeneize enfrentará a Atlético Tucumán por los 16º avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Único Madre de Ciudades, con capacidad para 42 mil espectadores.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo no gana desde mayo y arrastra un 2025 deslucido: fue eliminado en los cuartos de final del Torneo Apertura y protagonizó un escándalo internacional al empatar 1-1 con el modesto Auckland City de Nueva Zelanda en el Mundial de Clubes. Ese tropiezo, que aún retumba en La Boca, fue apenas una muestra del presente que atraviesa un plantel sin rumbo claro.

Tampoco comenzó bien el Torneo Clausura, donde suma dos empates (0-0 ante Argentinos Juniors y 1-1 frente a Unión de Santa Fe) y ninguna certeza futbolística. La principal novedad para esta noche será el regreso al once titular de Leandro Paredes, flamante refuerzo y campeón del mundo con la Selección Argentina, que ya tuvo minutos ante Unión y hoy será desde el arranque.

Atlético Tucumán, por su parte, llega con menos presión y con un arranque más prometedor en el Clausura: venció a San Martín de San Juan y empató con Central Córdoba. Aunque su campaña en el Apertura fue mediocre (10° en la Zona B), el equipo de Lucas Pusineri parece haber recuperado algo de solidez y sueña con dar el golpe.

Ambos equipos superaron sin sobresaltos la primera ronda: Boca goleó 5-0 a Argentino de Monte Maíz y Atlético Tucumán venció 2-1 a All Boys. Pero esta noche no hay margen de error. Un paso en falso podría significar demasiado para un club como Boca, que no tolera las frustraciones prolongadas.

Formaciones probables

Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Adrián G. Sánchez, Kevin Ortíz, Franco Nicola; Matías Coronel y Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri.

Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

⏰Hora: 21:10

TV: TyC Sports

Árbitro: Hernán Mastrángelo