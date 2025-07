VIDEO “Me avergüenza el folklore”: Pettinato despreció nuestra música y tocó el orgullo de todos

En Salta, el folklore no se discute. Se siente. Por eso, las palabras de Roberto Pettinato, que dijo en su programa de streaming que “el folclore me da vergüenza”, no pasaron desapercibidas. Las redes estallaron, los músicos se pronunciaron y el pueblo salteño respondió con lo único que sabe: orgullo por su música, por su historia y por su identidad.

Durante una emisión del ciclo En una con Pettinato, transmitido por Abitare TV, el mediático conductor lanzó sin filtro: “El folklore tiene millones de divisiones, pero todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. No lo entiendo, y no lo quiero escuchar”.

La frase, que para muchos puede parecer una simple opinión, tocó una fibra profunda en el pueblo salteño, donde el folklore no es solo música: es herencia, es familia, es peña, es fiesta popula, es cultura, es nuestra raíces.

¿Cómo decir que da vergüenza lo que nos canta al oído desde que somos chicos? ¿Lo que sonaba en las radios de los abuelos, en las guitarreadas de los domingos, en las serenatas bajo las estrellas?

Salta es folklore.

Es Los Nocheros son el puente entre el folklore tradicional y la sensibilidad contemporánea

Es Los Chalchaleros llenando teatros en Europa con su Luna Cautiva.

Es Las Voces de Orán emocionando a generaciones con sus zambas.

Es el Chaqueño Palavecino, figura popular indiscutida en todo el país.

Es Canto 4, Los Nocheros, Guitarreros, Mariana Cayón, Bruno Arias, y tantos otros que llevan el alma de esta tierra en la garganta.

En las últimas horas, Lázaro Caballero, uno de los artistas más destacados del momento, se pronunció sobre el escenario del Festival del Poncho en Catamarca con una frase que resumió el sentir de muchos:

“Con el folklore no se metan”.

La ovación fue inmediata. Porque más allá del show, lo que defendía era algo mucho más grande: el derecho a sentirse representado por nuestras raíces, frente a quienes desde el centralismo o el desprecio mediático, miran hacia otro lado.

Desde Salta, donde cada febrero el corazón late al ritmo del bombo y la copla, donde se improvisan versos entre vino y amistad, donde el Milagro se canta y se baila, las palabras de Pettinato cayeron como una bofetada.

“Lo que a él le da vergüenza, a nosotros nos enorgullece”, escribió un usuario en redes. Y otro agregó: “Debe ser difícil entender el folklore si nunca sentiste el monte, el río, el adobe, el corralón o la peña en el pecho”.

El folklore argentino -y salteño en particular— no necesita pedir permiso. Vive en cada esquina, en cada festival, en cada chico que arranca con la guitarra en la escuela. Es el alma viva de un país que canta su historia desde abajo, desde la tierra.

No reconocer el folklore es no reconocer nuestras raíces”. Desde Salta, tierra de Los Chalchaleros, Las Voces de Orán, el Chaqueño Palavecino y Los Nocheros, le respondemos con orgullo a quien despreció la música que nos representa. Porque el folcklore no da vergüenza. El folklore nos da identidad.