Fue vibrante la noche de la "Guerra total 4" en Libertad

El club Libertad fue la noche del viernes na verdadera batalla de los puños, en donde la pelea estelar de la denomina "Guerra total 4" mostró el excelente grado de profesionalismo que posee el salteño Mauro "Sapito" Liendro, que venció de manera unánime a chaqueño Alex "Terrible" Meza, para quedarse con el triunfo de los pesos mosca.

Meza demostró estar a la altura del compromiso, pero no le alcanzó co la supremacía de Liendro, que hasta lo derrumbó en el segundo asalto, para marcar el ritmo del combate.

Asimismo, por los supermedianos el otro coprovinciano, Baltazar "Superman" Alarcón Medina, logró quedarse con una ajustada victoria frente al jujeño Joaquín Villarroel, que por momentos mostró supremacía, aunque la terminaron definiendo los jueces en las tarjetas.

Cabe destacar que ante la concurrencia de casi el 95 por ciento de la capacidad del estadio del club Libertad, Alarcón Medina no la pasó bien, ya que se encontraba debilitado por la cantidad de peso que debió bajar para pasar las exigencias y llegar al ring.

Y en donde hubo varios nocaut fueron en algunas de las 12 peleas amateur, que mostraron a sus combatientes con sed de llegar al profesionalismo.