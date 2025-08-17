¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
17 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Liga Profesional Argentina
Elecciones en Bolivia
Torneo Clausura 2025
Elecciones 2025
Javier Milei
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones en Salta
Liga Profesional Argentina
Elecciones 2025
Liga Profesional Argentina
Elecciones en Bolivia
Torneo Clausura 2025
Elecciones 2025
Javier Milei
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones en Salta
Liga Profesional Argentina
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Gran victoria de River ante Godoy Cruz y punta para el millonario en la zona B del Clausura

Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo marcaron los goles del millonario. En tanto, Agustín Auzmendi anotó en dos oportunidades para el tomba. Mirá la tabla de posiciones.
Domingo, 17 de agosto de 2025 18:49
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

River, con una gran mayoría de suplentes, le ganó un partidazo a Godoy Cruz de Mendoza por 4 a 2 en el marco de la quinta fecha  del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El millonario quedó como único líder en la zona B.

Sebastián Driussi abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo y a los 9 igualó Agustín Auzmendi. Si bien a los 19' amplió Giuliano Galoppo para el local, y nuevamente Auzmendi (de penal) empató. Antes de que termine el PT, Galoppo volvió a poner en ventaja a River. Ya en el complemento Driussi liquidó el partido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro se disputa en el estadio Monumental, desde las 18.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que Ariel Penel está en el VAR. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

Así quedó la tabla de posiciones

 

 

 

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. A pesar de su pobre nivel el pasado jueves en suelo guaraní, River se llevó un buen resultado del estadio La Huerta y definirá la serie este jueves de local.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD