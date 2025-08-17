Gran victoria de River ante Godoy Cruz y punta para el millonario en la zona B del Clausura

River, con una gran mayoría de suplentes, le ganó un partidazo a Godoy Cruz de Mendoza por 4 a 2 en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El millonario quedó como único líder en la zona B.

Sebastián Driussi abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo y a los 9 igualó Agustín Auzmendi. Si bien a los 19' amplió Giuliano Galoppo para el local, y nuevamente Auzmendi (de penal) empató. Antes de que termine el PT, Galoppo volvió a poner en ventaja a River. Ya en el complemento Driussi liquidó el partido.

El encuentro se disputa en el estadio Monumental, desde las 18.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que Ariel Penel está en el VAR. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

Así quedó la tabla de posiciones

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. A pesar de su pobre nivel el pasado jueves en suelo guaraní, River se llevó un buen resultado del estadio La Huerta y definirá la serie este jueves de local.