El consumo no repunta: caen las ventas en los supermercados de Salta

Las ventas de supermercados en Salta anotaron en septiembre una caída real que confirma la profundización del deterioro del consumo en la provincia. Según el último informe de la Encuesta de Supermercados del Indec, las ventas en esos locales totalizaron $35.092.829 millones, un monto que, al compararse con los $28.885.139 millones de septiembre de 2024, muestra un incremento nominal de 21,5%. Sin embargo, la inflación interanual del 31,8% vuelve negativo ese desempeño: a precios constantes, la caída real es de 7,8%.

El retroceso también se observa en la comparación mensual. Frente a agosto la merma en términos reales fue del 6,2%.

Los dos indicadores, la caída interanual real y la contracción mensual, colocan a Salta dentro de un escenario económico cada vez más restrictivo para comercios, pymes y proveedores de servicios. El dato duro de los supermercados, uno termómetro sensible del mercado interno, condensa una realidad que distintos sectores empresariales vienen advirtiendo desde hace meses.

Diagnóstico Pyme

En los últimos días, el titular de la Cámara Pyme de Salta, Darío Pellegrini, brindó un diagnóstico que coincide con lo que reflejan las estadísticas. "Las pymes están en un momento muy sensible", advirtió en Radio Salta al señalar que la caída del consumo es el principal obstáculo para sostener la actividad económica.

El dirigente describió una situación que ya suma más de 18 meses en estado crítico para muchas firmas, especialmente en rubros como el turismo (afectado por la caída del receptivo y el tipo de cambio), los proveedores mineros golpeados por el derrumbe del precio del litio, y los comercios del centro y macrocentro con altos costos fijos y baja rotación. También señaló la presión del comercio ilegal y la apertura de importaciones como factores que agravan la pérdida de mercado interno. Según sus estimaciones, alrededor de 1.800 empleos ya se perdieron en Salta en los últimos meses, principalmente en servicios vinculados a la minería.

La industria local

Desde la Unión Industrial de Salta (UIS), el panorama no es mucho más alentador. Su director ejecutivo, Pedro Pittaluga, explicó que 2025 cerrará con fuertes disparidades sectoriales, pero con retrocesos significativos en actividades como construcción, textil, confección y metalmecánica, donde las caídas anuales llegan al 15–20%. Aun así, las empresas salteñas sostienen sus planteles, sin cierres masivos ni quiebras inminentes, aunque el esfuerzo para sostener el empleo es cada vez mayor.

Pittaluga subrayó el problema de competitividad frente a países vecinos: altos costos logísticos, impositivos y energéticos que dejan en desventaja a la industria local, como ocurre con las cerámicas frente a Brasil, donde los costos son hasta un 50% más bajos. Advirtió que la falta de infraestructura adecuada, especialmente ferroviaria, limita la capacidad productiva y encarece la operación de las empresas. "Trabajar en la microeconomía es generar desarrollo federal y reducir costos", planteó.

La UIS, junto con la Cámara de Comercio e Industria, avanza en un observatorio que monitorea la evolución de la actividad local y su impacto en el empleo. A nivel nacional, las industrias pierden entre 1.000 y 1.200 empleos por mes; en Salta, el sector intenta amortiguar ese golpe, pero la falta de competitividad y la debilidad del mercado interno presionan sobre toda la cadena de valor.

Tendencia nacional

El comportamiento de Salta no es aislado. El informe del Indec confirma que septiembre fue un mes de retroceso para el consumo en todo el país. Las ventas totales en supermercados crecieron 23,8% interanual a precios corrientes, pero a precios constantes (reales) cayeron 0,8%. La serie desestacionalizada también mostró un descenso mensual de 0,2%.

El ticket promedio nacional llegó a $30.099, con un crecimiento interanual del 31,2%, por debajo del aumento del índice de precios. Las ventas por metro cuadrado avanzaron 23,5% en pesos, un ritmo también inferior a la inflación.

Igual en mayoristas

El retroceso del consumo también se reflejó en los autoservicios mayoristas. Según el Indec, las ventas a precios constantes registraron en septiembre una disminución de 13,1% interanual en estos locales de todo el país. La serie desestacionalizada mostró, a la vez una baja mensual de 5,2%

"El acumulado enero-septiembre de 2025 registra una caída de 7,4% respecto a igual período de 2024", indicó el último informe oficial.

En el desglose por medios de pago, las operaciones abonadas con "otros medios" —como billeteras virtuales, QR o vales— crecieron 62,5% interanual, alcanzando una participación del 32,9% sobre el total. Las compras con tarjeta de crédito avanzaron 2,4%.