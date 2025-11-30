Día Mundial del VIH/SIDA: cuántos casos hay en Salta y dónde se realizarán testeos rápidos este lunes

Este lunes, en el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA, Salta vivirá una jornada de concientización, prevención y testeo gratuito. La actividad se llevará a cabo en varios puntos de la ciudad, con el Hospital Señor del Milagro (HPMI) y la Usina Cultural como centros de referencia.

Según los datos de 2025, en Salta se confirmaron 148 casos de VIH en el primer semestre, siendo los grupos más afectados hombres jóvenes entre 20 y 39 años. A nivel nacional, el país cuenta con alrededor de 140.800 personas viviendo con VIH, y anualmente se registran aproximadamente 5.300 nuevos diagnósticos, principalmente por transmisión sexual.

Testeos gratuitos en la ciudad

De 9 a 12, el HPMI realizará testeo rápido, entregará preservativos, distribuirá folletería informativa sobre VIH, Hepatitis B y Sífilis, y ofrecerá asesoramiento a quienes se acerquen. Además, en la Usina Cultural, de 10 a 13, se sumará una jornada de concientización con la presencia de infectólogos del hospital y de la Cruz Roja filial Salta, quienes brindarán información y promoverán hábitos de prevención en la comunidad.

Embarazos con VIH positivo

En el ámbito local, la transmisión vertical del VIH sigue siendo una de las principales preocupaciones. En 2024, se registraron 34 partos de mujeres con VIH, y durante 2025, el HPMI acompañó de manera integral a 28 mujeres embarazadas, con un seguimiento activo de 40 niños expuestos de manera perinatal. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado en el embarazo permiten reducir significativamente el riesgo de transmisión a los bebés.

Objetivo del Día Mundial del VIH/SIDA

Este 1 de diciembre, la jornada tiene como fin visibilizar la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso al tratamiento del VIH. El lema de este año, “Superar las interrupciones, transformar la respuesta al sida”, impulsado por ONUSIDA, OPS y OMS, resalta la necesidad de fortalecer el acceso equitativo a estos servicios para todos.