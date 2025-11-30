“Stranger Things”: cuándo estrena Netflix los capítulos 5, 6 y 7 de la temporada final

La esperada quinta y última temporada de “Stranger Things” llegó este miércoles a Netflix, pero con la primera de sus tres partes en que fue dividida, y no tardó en volverse un éxito planetario.

La serie, creada por los hermanos Duffer y estrenada en 2016, se convirtió en un fenómeno global con millones de seguidores y una estética retro que homenajea el cine, la música y la cultura pop de los años 80.

Tal era la expectativa, que el miércoles estuvo algo colapsada la plataforma, debido al impactante estreno de los primeros cuatro episodios. Sin embargo, todavía quedan cuatro capítulos para el desenlace final, tres de los cuales llegarán en la segunda entrega.

Cuándo se estrenan los últimos capítulos de “Stranger Things”

La temporada final se divide en tres partes, siguiendo un modelo similar a la cuarta temporada. La primera entrega llegó este miércoles 26 de noviembre, mientras que la segunda, con los capítulos 5, 6 y 7, lo hará nada menos que el 25 de diciembre de 2025.

Fechas de estrenos de cada parte:

Volumen 1 (capítulos 1 al 4): Se estrenará el 26 de noviembre de 2025.

Volumen 2 (capítulos 5 al 7): Llegará el 25 de diciembre de 2025 (Navidad).

Episodio Final (capítulo 8): Se lanzará el 31 de diciembre de 2025, marcando el cierre definitivo de la serie.

La temporada constará de ocho episodios, y los creadores han insinuado que algunos de ellos serán más largos de lo habitual, casi como "películas", prometiendo una experiencia cinematográfica.

De qué trata “Stranger Things”, temporada final

La historia se situará en el otoño de 1987, aproximadamente un año después de los eventos de la cuarta temporada. La sinopsis oficial revela que Hawkins está devastado por la apertura de múltiples "grietas" (Rifts), y el objetivo principal del grupo de héroes es "encontrar y matar a Vecna".

Sin embargo, Vecna ha desaparecido, y su paradero y planes son desconocidos, lo que complica la misión.

Para añadir más tensión, el gobierno ha puesto a Hawkins bajo cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, forzándola a esconderse nuevamente. A medida que se acerca el cuarto aniversario de la desaparición de Will Byers, una sensación de familiar y ominoso temor regresa.

La batalla final es inminente y los protagonistas se enfrentarán a una oscuridad "más poderosa y mortal" que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, "necesitarán a todos, la fiesta completa, de pie juntos, por última vez". Los creadores han confirmado que Will Byers será un foco principal en esta temporada final, conectando la historia con los eventos de la primera temporada.