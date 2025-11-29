PUBLICIDAD

Salta

Salta vive su marcha del Orgullo

Este sábado, Salta vive una emotiva y colorida Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que convoca a cientos de personas a recorrer las calles del centro de la ciudad en una jornada de celebración y reivindicación de los derechos y la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. El evento culmina con un acto cultural en el Cabildo, destacando el compromiso por la inclusión y el respeto.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 19:35
Foto: Pablo Yapura
Este sábado, cientos de personas participan en la edición 2025 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la ciudad de Salta. La convocatoria reúne a militantes, familias, vecinos y organizaciones de la diversidad sexual bajo consignas de visibilidad, inclusión y respeto por los derechos.

El punto de concentración es el Paseo de la Diversidad — sobre calle Lavalle, entre Urquiza y San Martín — a partir de las 17.  Mientras que la marcha por las calles del centro comenrá a partir de las 19.30 hasta el Cabildo Histórico donde está previsto un cierre artístico y cultural.

Foto: Pablo Yapura

La jornada combina la celebración festiva con la reivindicación de derechos: música, banderas con los colores de la diversidad, muestras de apoyo y un mensaje claro de solidaridad hacia la comunidad LGBTIQ+.

Foto: Pablo Yapura

Los organizadores destacan que — más allá del festejo — la marcha busca reafirmar que la diversidad existe, resiste y merece ser respetada. Este año, la consigna planteó que “nuestras vidas importan, nuestros derechos también”.

Foto: Pablo Yapura

 

Últimas noticias

