La China Suárez y Mauro Icardi
Inflación
cerrillos
Día Nacional del Mate
pablo rago
Metán
Nacionales

Un descuido en el patio terminó con la vida de un niño el día de su cumpleaños

Ocurrió en Jesús María. El pequeño de 5 años fue encontrado por su mamá en una pileta. Pese a las maniobras de reanimación, no pudieron salvarlo.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 13:45
inicia sesión o regístrate.
 Un trágico suceso conmocionó a la comunidad de Jesús María, en Córdoba, luego de que un niño de 5 años falleciera este sábado por la tarde tras caer en una pileta de natación en su casa, ubicada en barrio La Florida.

De acuerdo con la información policial, el niño se encontraba en su hogar y, por cuestiones que aún son materia de investigación, logró llegar hasta el sector de la pileta en el patio, donde cayó y no pudo salir por sus propios medios.

La madre del pequeño, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinashabía salido a realizar compras y, al regresar, notó la ausencia de su hijo, quien había quedado al cuidado de su padre. Tras comenzar a buscarlo, la mujer vio su cuerpo flotando en el agua desde una ventana que da al patio. Inmediatamente, fue rescatado y sus padres comenzaron a realizarle ejercicios de reanimación cardiopulmonar.

Minutos después, arribó al lugar un servicio de urgencias médicas que continuó con las maniobras de reanimación. Sin embargo, alrededor de las 17:00, el personal de salud "constataron el deceso del niño".tVi3ug

Este hecho causó profundo pesar en toda la comunidad, ya que el pequeño, que tenía una leve discapacidadse encontraba celebrando su cumpleaños en el mismo día del trágico suceso, dado que sus padres estaban preparando la celebración para horas de la tarde.

