Miles de aviones en jaque por un insólito fallo

Airbus encendió las alarmas en la industria aeronáutica tras detectar un fallo potencial en algunos aviones A320, uno de los modelos más utilizados del planeta. El incidente fue señalado este viernes, cuando Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectado en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, Nueva Jersey que el pasado 30 de octubre tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

Los sistemas de control de la nave sufrieron una disfunción por su exposición a altas radiaciones solares, lo que ha llevado a Airbus a revisar sus equipos. Precisaron que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos de los sistemas de control de vuelo, lo que representa un riesgo operativo en determinadas condiciones.

El avión más vendido de la historia

Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el avión más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaron una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.

En un primer momento Airbus indicó que al menos un millar precisaba un mantenimiento más profundo, que podía mantenerles en tierra algunas semanas, pero el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, indicó que finalmente esa intervención solo afectará a un centenar.

La intervención provocó cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue mayor en Asia y América, indicaron las diferentes compañías.

Medidas urgentes

Tras identificar el problema, Airbus trabajó con la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) para emitir una Alerta a los Operadores (AOT), un procedimiento inusual que solo se activa cuando existe un riesgo inmediato. Las aerolíneas deberán aplicar de manera inmediata protecciones de software y hardware diseñadas para mitigar el fallo.

EASA emitirá en los próximos días una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia, un paso que convertirá las recomendaciones en obligaciones legales para todas las compañías.

Airbus anticipó que las medidas podrían generar retrasos, cancelaciones y reprogramaciones en el mundo. "Lamentamos los trastornos operativos que esto pueda causar. La seguridad sigue siendo nuestra prioridad número uno", señaló la empresa.