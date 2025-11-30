Pymes salteñas advierten que la reforma impositiva debe ser prioritaria frente a la laboral

El titular de la Cámara Pyme de Salta, Darío Pellegrini, plantó una posición tajante en medio del debate nacional por los cambios que reclama la industria argentina: la urgencia es la reforma impositiva, no la laboral. Según afirmó, las pequeñas y medianas empresas atraviesan un momento "muy sensible", marcado por la caída del consumo, el estancamiento económico y una matriz tributaria "plana y desactualizada" que, asegura, está empujando al sector hacia una situación límite.

Pellegrini sostuvo que el verdadero cuello de botella para las pymes no está en la legislación laboral -tema instalado por sectores políticos-, sino en la brutal retracción del consumo interno.

"La ley laboral puede modernizar algunos aspectos, pero no va a generar más empleo. Yo voy a tomar un trabajador cuando haya consumo, no por una modificación normativa", señaló.

Para el dirigente, insistir en la reforma laboral como prioridad es "confundir la causa con la consecuencia". La demanda interna -dijo- es la que sostiene el empleo y da oxígeno para la toma de crédito, la expansión o la contratación. "Si la gente no consume, la pyme no tiene cómo pagar ni siquiera la cuota de un financiamiento", afirmó.

Reforma impositiva, urgente

A contramano de la discusión que se instaló en Buenos Aires, el dirigente salteño ubicó a la reforma impositiva como "crítica, urgente y absolutamente prioritaria".

"Esto lo venimos pidiendo desde siempre. El alivio fiscal es la única forma de poner dinero en el bolsillo del empresario cuando no hay consumo", enfatizó.

En ese sentido, cuestionó que la estructura impositiva argentina trate por igual a una microempresa, a una pyme consolidada y a una gran corporación. "La ley es demasiado plana. Pagamos todos igual, incluso en el IVA. No puede ser que un kilo de azúcar tribute lo mismo que un artículo de lujo", ejemplificó.

Pellegrini detalló que las pymes más comprometidas llevan más de 18 meses en estado crítico. Los rubros más golpeados son: el turismo, afectado por el tipo de cambio, la caída del receptivo y la contracción del consumo asociado; los proveedores mineros tras el derrumbe del precio del litio, "muchas firmas quedaron sin compradores y quedaron directamente fuera del sistema" y los comercio del centro, zapaterías, mercerías y tiendas de ropa, con altos costos fijos y baja rotación.

El comercio ilegal

A esto sumó otro factor: la competencia del comercio ilegal. "Si no se controla, el dinero se va al circuito informal y no vuelve a la economía formal ni al empleo", advirtió.

El presidente de la Cámara Pyme también cuestionó la apertura irrestricta de importaciones. Señaló que, sin regulaciones inteligentes, puede agravar la caída del mercado interno.

Recordó la advertencia de la Unión Industrial de Salta sobre la necesidad de una "balanza precisa": la suficiente importación para evitar desabastecimiento, pero no tanta como para "matar a las industrias locales".

"Realista, no pesimista"

Con un diagnóstico "realista, no pesimista", Pellegrini afirmó que las pymes están buscando alternativas para sobrevivir. Una de ellas es la internacionalización: "Después de 18 meses a la baja, estamos obligados a mirar afuera".

Desde Tenerife, España -donde participó de un foro iberoamericano de pymes-, reveló que Salta ya trabaja con el Gobierno nacional para facilitar canales de exportación vía comercio electrónico internacional.

En diálogo con Radio Salta, el dirigente empresario reconoció que el sector ya perdió unos 1.800 empleos, especialmente entre los proveedores mineros. Y describió una situación delicada: antes de despedir trabajadores, muchos empresarios están vendiendo bienes, reduciendo alquileres o achicando estructura para no cortar vínculos laborales.

"Cuando se despide a un trabajador no se pierde solo un puesto: se pierde capacitación, experiencia y todo el esfuerzo de la pyme en formarlo", remarcó.

No se admite demora

Para Pellegrini, la discusión es clara: la reforma laboral puede esperar; la impositiva no. En su visión, el Gobierno tiene en sus manos la única herramienta capaz de generar un alivio inmediato en los costos y sostener al sector más numeroso del aparato productivo.

Mientras tanto, las pymes salteñas intentan sobrevivir en un escenario donde el consumo cae, el desempleo crece y la macroeconomía aún no llega a la vida real de las empresas más pequeñas que son las más afectadas en este escenario y reiteró el efecto sobre la actividad turística, los proveedores mineros y el comercio local.