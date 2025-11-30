PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
30 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Caída de Granizo
Copa Libertadores
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Rosalía en Argentina
Lucha contra el dengue
Major League Soccer
Rïo Bermejo
Torneo Clausura
La China Suárez y Mauro Icardi
Caída de Granizo
Copa Libertadores
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Rosalía en Argentina
Lucha contra el dengue
Major League Soccer
Rïo Bermejo
Torneo Clausura
La China Suárez y Mauro Icardi

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos

La pareja celebró un año juntos en Turquía con imágenes románticas y un anillo que generó especulaciones.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 00:50
La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos. Fotos: Instagram
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La China Suárez volvió a ocupar el centro de la escena mediática después de compartir, este sábado, un posteo romántico que marca el primer aniversario de su relación con Mauro Icardi en Turquía.

Notas Relacionadas

Las imágenes, publicadas en una colaboración conjunta entre la actriz y el delantero, mostraron el meloso festejo de la pareja rodeado de presentes al estilo new money con el que siempre se caracterizan.

El futbolista le regaló un enorme ramo de rosas rojas, rodeado de una cinta del mismo color y coronado con un moño colorado. En la parte superior, se encontraba una carta manuscrita con un simple mensaje: “Feliz aniversario, mi amor”.

Sin embargo, el detalle que capturó la atención fue un estuche  negro apoyado sobre las flores. La actriz recibió un anillo con una piedra preciosa, podría tratarse de un diamante que simboliza el  profundo amor que se tienen.

Finalmente, los rumores de una posible pedida de matrimonio no se alejaron de la feliz pareja. En las últimas declaraciones habían dicho que tenían muchas ganas de hacerlo, pero hasta que Icardi no logre el divorcio con Wanda Nara, no podrían llevarlo a cabo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD