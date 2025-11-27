PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
27 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Luis Caputo
Reforma laboral
Siniestros viales
Salta
Siniestro vial
Franco Colapinto
China Suárez
Premio Bitácora de Oro
Expo Ciudad
Luis Caputo
Reforma laboral
Siniestros viales
Salta
Siniestro vial
Franco Colapinto
China Suárez
Premio Bitácora de Oro
Expo Ciudad

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

La China Suárez cruzó a Juli Poggio por criticar su actuación: “Qué raro...”

La actriz contestó públicamente a la ex Gran Hermano y le recordó su pasado en la actuación.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 21:58
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La China Suárez cruzó a Juli Poggio por hacer un desafortunado comentario cuestionando su rol de actriz en un streaming. A través de un tuit, la pareja de Mauro Icardi ventiló el pasado de la influencer 

La controversia comenzó en RUMIS (La Casa) al hablar de la serie "Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda", protagonizada por Suárez. Aunque Lizardo Ponce reconoció que está enganchado con la producción, por lo bajo se escuchó un comentario de Poggio cuestionando la trayectoria actoral de la China Suárez

“¿Recién ahora actúa?”, se preguntó la ex Gran Hermano. “Sí, actúa hace años”, le respondió Ponce.

El clip, que fue publicado por la cuenta oficial del streaming, se viralizó en la red social X y le llegó a la actriz, quien no dudo en dejar una picante respuesta recordando el pasado de Poggio en la actuación.

La tajante respuesta de la China Suárez a Juli Poggio 

La actriz contestó públicamente a la bailarina con un incendiario mensaje: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli", comenzó irónica. 

“Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”, lanzó lapidaria. 

Por último, agradeció a Ponce por su comentario sobre la serie: “Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie”. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD