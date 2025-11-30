Hasta el viernes rige el pase libre estudiantil

Saeta informó que el próximo viernes 5 de diciembre finalizará la vigencia del Pase Libre Estudiantil 2025 para todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, educación no formal, terciario y universitario, en cumplimiento del calendario escolar. El beneficio estará habilitado hasta ese día inclusive, previo al receso de verano.

Los estudiantes de nivel superior que deban rendir exámenes fuera de ese plazo podrán solicitar el reconocimiento, en saldo, de hasta seis boletos por materia. Para ello deberán abonar los viajes con su tarjeta estudiantil y presentar la libreta universitaria o una certificación que acredite la asistencia al examen.

El trámite podrá gestionarse en la sede central de Saeta, en Pellegrini y Corrientes, de lunes a viernes de 8 a 15.

Nuevo ataque

Días atrás, durante la madrugada, fue violentada la máquina de recarga de saldo (ATM) que posee Saeta en el acceso al Concejo Deliberante capitalino.

La pantalla fue impactada con un objeto contundente lo que provocó su quiebre total. Si bien la máquina continuó funcionando, por razones de seguridad, quedó fuera de servicio hasta su reparación.

Desde la empresa señalaron de se trata del segundo episodio de este tipo en pocas semanas, afectando directamente a los usuarios que deberán recurrir a otros puntos de recarga o utilizar los medios virtuales habilitados.