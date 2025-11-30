Colapinto en la F1 EN VIVO: minuto a minuto del GP de Qatar

inicia sesión o regístrate.
11:51
Comenzamos con la cobertura del Gran Premio de Qatar
¡Buenas tardes! Soy Federico Guerendiain, periodista de la sección de Deportes en NA y voy a estar a cargo de la cobertura de la carrera.
Buenos Aires, 30 noviembre (NA) – El piloto argentino Franco Colapinto largará desde la vigésima (20°) posición con su Alpine en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1.
Tras una muy mala jornada de viernes y sábado, Colapinto finalizó último en la clasificación, muy lejos de su compañero el francés Pierre Gasly, quien saldrá desde la décima (10°) posición en la grilla.tVi3ug
La carrera tendrá la cobertura en vivo de Agencia Noticias Argentinas minuto a minuto.
- Temporada 2025
- Gran Premio de Qatar
- Circuito Internacional de Lusail
- Jornada 23