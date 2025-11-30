PUBLICIDAD

30 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Internacionales

Indonesia y Tailandia lideran las 818 muertes por inundaciones

Varias regiones siguen incomunicadas, con rutas colapsadas y servicios interrumpidos.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 19:13
La cifra de víctimas fatales por las catastróficas inundaciones que afectaron amplias regiones de Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka durante los últimos días aumentó a 818 este domingo, al mismo tiempo que cientos de personas continúan desaparecidas.

Las autoridades de estos países asiáticos se apresuraron a intentar encontrar a los desaparecidos, además de despejar carreteras y retirar escombros, luego de que las zonas fueran golpeadas por lluvias torrenciales, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra. Si bien las lluvias remiten en algunas áreas, varias regiones siguen incomunicadas y bajo el agua, con carreteras colapsadas y servicios interrumpidos.

Indonesia es la nación más impactada hasta el momento, registrando al menos 442 muertos y 402 desaparecidos, de acuerdo con un balance de la agencia de gestión de catástrofes.

En Tailandia, donde las inundaciones fueron calificadas como unas de las peores de la década, al menos 162 personas perdieron la vida. Las autoridades continuaban distribuyendo ayuda a decenas de miles de afectados que quedaron sin hogar.

Por su parte, en Malasia, las inundaciones sumergieron amplias zonas del estado septentrional de Perlis y dejaron un saldo de dos muertos.tVi3ug

Finalmente, el Centro de Gestión de Catástrofes de Sri Lanka indicó que al menos 212 personas murieron tras una semana de fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ditwah, mientras que otras 218 siguen desaparecidas.

