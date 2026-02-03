Qué hablaron los hermanos Benavides con el presidente Javier Milei en Casa Rosada

Javier Milei, presidente de la Nación, recibió este mediodía a los salteños Luciano y Kevin Benavides, dos semanas después de que el menor de los hermanos haya obtenido el Rally Dakar más ajustado de la historia en motos (venció a Ricky Brabec por solo dos segundos). El ganador de la carrera más extrema del mundo y su hermano, campeón de las ediciones 2021 y 2023, estuvieron reunidos con el mandatario nacional durante una hora. "Faster" detalló a El Tribuno qué les preguntó el Presidente.

En sus redes sociales, Milei posó con los deportistas salteños y posteó: "Bienvenidos campeones". Por su parte, Kevin Benavides indicó: "Gran día hoy junto al Presidente @javiermilei

Un enorme honor y orgullo compartir este momento de mi hermano y ser recibido en reconocimiento de mis Dakars 21-23-26".

Javier Milei junto a Luciano y Kevin Benavides.

Luciano, en tanto, contó a este diario que el Presidente "nos preguntó sobre el Rally Dakar y se interesó por el motociclismo".

"Agradecemos la oportunidad de llegar a la Casa Rosada y que se valore el motociclismo, lo que logramos hacer. Llegar a ver a un presidente de la Nación es un honor", dijo al dejar en claro que no se trata de una cuestión política, sino de un logro deportivo, uno de los más importantes de la historia para este país.

