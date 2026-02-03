PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29°
3 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Los Pumas
Caso Vicente Cordeyro
Salta
España
Salta
Juicio por jurados
Vialidad Nacional
Barrio Autodromo
violencia de género
Rally Dakar 2026
Los Pumas
Caso Vicente Cordeyro
Salta
España
Salta
Juicio por jurados
Vialidad Nacional
Barrio Autodromo
violencia de género
Rally Dakar 2026

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Qué hablaron los hermanos Benavides con el presidente Javier Milei en Casa Rosada

El ganador del Rally Dakar 2026 y su hermano, campeón de las ediciones 2021 y 2023, estuvieron reunidos con el mandatario nacional durante una hora. "Faster" detalló a El Tribuno qué les preguntó el Presidente.
Martes, 03 de febrero de 2026 19:02
Luciano Benavides en Casa Rosada con el trofeo del Dakar.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Javier Milei, presidente de la Nación, recibió este mediodía a los salteños Luciano y Kevin Benavides, dos semanas después de que el menor de los hermanos haya obtenido el Rally Dakar más ajustado de la historia en motos (venció a Ricky Brabec por solo dos segundos). El ganador de la carrera más extrema del mundo y su hermano, campeón de las ediciones 2021 y 2023, estuvieron reunidos con el mandatario nacional durante una hora. "Faster" detalló a El Tribuno qué les preguntó el Presidente.

Notas Relacionadas

En sus redes sociales, Milei posó con los deportistas salteños y posteó: "Bienvenidos campeones". Por su parte, Kevin Benavides indicó: "Gran día hoy junto al Presidente @javiermilei 
Un enorme honor y orgullo compartir este momento de mi hermano y ser recibido en reconocimiento de mis Dakars 21-23-26".

Javier Milei junto a Luciano y Kevin Benavides.

Luciano, en tanto, contó a este diario que el Presidente "nos preguntó sobre el Rally Dakar y se interesó por el motociclismo". 

"Agradecemos la oportunidad de llegar a la Casa Rosada y que se valore el motociclismo, lo que logramos hacer. Llegar a ver a un presidente de la Nación es un honor", dijo al dejar en claro que no se trata de una cuestión política, sino de un logro deportivo, uno de los más importantes de la historia para este país.
 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD