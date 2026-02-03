Detuvieron al ex de la mujer japonesa denunciado por abuso sexual, secuestro y violencia

La Justicia detuvo a M. L., de 23 años, ex pareja de una joven japonesa que lo denunció por abuso sexual, amenazas, lesiones y secuestro. La intervención judicial se produjo días después de que se hiciera público el caso, cuya gravedad generó una fuerte repercusión a nivel nacional.

Según consta en la denuncia, la víctima, identificada como A. Y., inició una relación sentimental con el acusado en septiembre de 2024, cuando ambos se encontraban en Japón. Tras quedar embarazada, situación que, de acuerdo a su relato, se produjo por una conducta imprudente del joven al no cuidarse, comenzaron los episodios de violencia, los cuales se intensificaron luego de que decidieran viajar a la Argentina para el nacimiento del bebé.

La joven explicó que, debido a que no habla español, no pudo realizar la denuncia de manera inmediata y recién logró hacerlo meses más tarde. Actualmente se encuentra alojada en un domicilio reservado por razones de seguridad y recibe asesoramiento y acompañamiento de la Fundación Volviendo a Casa.

El caso tomó estado público luego de que El Tribuno diera a conocer el calvario que atravesaba la mujer, lo que motivó la intervención de la Justicia y culminó con la detención del acusado, quien quedó a disposición de las autoridades mientras avanza la investigación.

En la denuncia, a la que tuvo acceso este medio, lo acusa de gravísimos hechos de violencia y también de robo. "El acusado manejaba sus cuentas bancarias, su tarjeta de crédito, donde procedió a gastarle todo su dinero que tenía ahorrado, siendo un total de $180.000, también le utilizó su tarjeta de crédito, por un monto de $850.000. en varias oportunidades también la obligaba a escribir a sus padres, para solicitarle dinero en nombre de ella. que se anima a denunciar todos estos hechos dado a que se encuentra cansada de la situación que le está tocando atravesar, y que considera no poder vivir más con todo esto solicitando ayuda a la justicia", indica el documento.

Cabe recordar que la víctima todavía no puede viajar Japón para reecontrarse con su familia. Actualmente que no cuenta con recursos económicos y no posee documentación nacional, además de tener un hijo en común con el detenido.