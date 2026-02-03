Javier Milei recibió a Luciano y Kevin Benavides en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió este martes al mediodía en la Casa Rosada a los hermanos salteños Luciano Benavides y Kevin Benavides, protagonistas argentinos del Rally Dakar 2026. El encuentro formó parte de la agenda oficial del Gobierno y tuvo como eje el reconocimiento a sus actuaciones en la competencia disputada en Arabia Saudita.

Foto: @l.benavides77

Luciano Benavides llegó a la Casa de Gobierno como flamante campeón del Dakar 2026 en motos, luego de una definición histórica que se resolvió por apenas dos segundos frente al estadounidense Ricky Brabec. El título fue el primero de su carrera en el Dakar, tras nueve participaciones, y lo consiguió a bordo de una KTM 450 Rally Factory, en una de las ediciones más ajustadas de todos los tiempos.

“Es un sueño hecho realidad. Fue una carrera durísima, que se definió hasta el último kilómetro”, expresó el piloto salteño tras la consagración. También remarcó el trabajo del equipo y el orgullo de llevar la bandera argentina a lo más alto de una de las pruebas más exigentes del automovilismo mundial.

La actuación de Kevin Benavides

Kevin Benavides, dos veces campeón del Dakar (2021 y 2023), también fue parte del encuentro con el Presidente. En esta edición 2026, el mayor de los hermanos debutó en la categoría Challenger y tuvo una actuación destacada, manteniéndose competitivo a lo largo de toda la carrera.

El piloto salteño ganó tres etapas durante el desarrollo del rally y finalizó décimo en la clasificación general, cerrando una participación positiva en su estreno en una nueva categoría.