23°
3 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Hallaron un cráneo en la zona del río Arenales y hay alarma en El Encón

Tras el aviso, intervino el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que quedó a cargo de las pericias correspondientes para determinar el origen del cráneo y establecer si efectivamente se trata de restos humanos, así como el tiempo que llevaría en el lugar.
Martes, 03 de febrero de 2026 21:47
El hallazgo se produjo en la tarde de este martes en inmediaciones del río, a pocos metros de una reconocida pista de Enduro, en la zona de El Encón Grande. Un lugareño que transitaba por el lugar encontró un cráneo que podría corresponder a restos humanos, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente.

Tras el aviso, intervino el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que quedó a cargo de las pericias correspondientes para determinar el origen del cráneo y establecer si efectivamente se trata de restos humanos, así como el tiempo que llevaría en el lugar.

El área fue preservada de manera preventiva mientras se desarrollan las tareas de investigación. Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles y se aguarda el resultado de los estudios forenses para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

