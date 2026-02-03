VIDEO. Principio de incendio en una vivienda del barrio Parque Belgrano

Un principio de incendio se registró este martes en una vivienda ubicada en el block 75 de la quinta etapa de Parque Belgrano, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona. La Policía recibió la alerta a las 20.35.

De acuerdo a testimonios brindados a El Tribuno, una columna de humo podía observarse a la distancia, lo que alertó rápidamente a los residentes del barrio. El hecho se habría producido a la hora que los vecinos llamaron al 911 y motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Hasta el momento no se informaron personas heridas, y se aguardaba el arribo de los bomberos para controlar la situación y determinar las causas del foco ígneo.