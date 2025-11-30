PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
30 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Navidad
Fórmula 1
Copa Sudamericana
Clima en Salta
Primera Nacional
José Alperovich
Juan Sebastián Verón
Jujuy
Liga Profesional Argentina
Navidad
Fórmula 1
Copa Sudamericana
Clima en Salta
Primera Nacional
José Alperovich
Juan Sebastián Verón
Jujuy
Liga Profesional Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Boca vs. Argentinos Juniors EN VIVO: el xeneize gana de entrada y por ahora se mete en semis

A los 4 minutos del primer tiempo, Ayrton Costa marcó el gol de la victoria parcial del xeneize.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 18:36
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

Boca ya le gana a Argentinos Juniors, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura entre dos de los grandes candidatos a quedarse con el título. A los 4 minutos del primer tiempo, Ayrton Costa marcó el gol de la victoria parcial del xeneize.

 

El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Fernando Echenique y en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca, que es dirigido por Claudio Úbeda, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos cinco partidos con mucha solidez (3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres de Córdoba).

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD