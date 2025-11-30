Boca vs. Argentinos Juniors EN VIVO: el xeneize gana de entrada y por ahora se mete en semis

Boca ya le gana a Argentinos Juniors, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura entre dos de los grandes candidatos a quedarse con el título. A los 4 minutos del primer tiempo, Ayrton Costa marcó el gol de la victoria parcial del xeneize.

El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Fernando Echenique y en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca, que es dirigido por Claudio Úbeda, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos cinco partidos con mucha solidez (3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres de Córdoba).