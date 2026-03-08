Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia

Este domingo se disputó la primera final de la temporada 2026 de la Fórmula 1. En el autódromo Albert Park Circuit de la ciudad de Melbourne, Australia, los pilotos de la máxima divisional del deporte motor a nivel global se midieron sobre la pista de carreras.

Cuando no se esperaban demasiadas sorpresas en los puestos de adelante, Oscar Piastri sufrió un accidente en la vuelta previa de la competencia y no pudo ser de la partida. No pudo comenzar tampoco Nico Hulkenberg, con lo que en la pista no hubo novedades respecto al 2025: la carrera comenzó con 20 autos.

Con el paso de las vueltas siguieron las deserciones. Quizás la más sorprendente fue la de Isack Hadjar, que había conseguido ser animador durante los entrenamientos y en la clasificación logró el tercer lugar. El joven piloto de Red Bull apenas pudo completar 10 de las 58 vueltas de carrera.

Más adelante fueron abandonando Valteri Bottas (15 vueltas), Fernando Alonso (21 vueltas) y Lance Stroll (43 vueltas). Todo esto benefició a Franco Colapinto, que de todas maneras no logró grandes superaciones. Entre los pilotos que finalizaron la carrera solo pudo terminar por delante de Sergio Pérez (Cadillac) y Carlos Sainz (Williams).

Colapinto terminó 14° y contrasta con la actuación de su compañero Pierre Gasly, que terminó la carrera y además sumó un punto: terminó 10°.

El gran ganador de la fecha fue George Russell, que sumó 25 puntos. Lo siguieron en el podio Kimi Antonelli y Charles Leclerc. La grilla fue clara mostrando a los cuatro mejores equipos en las seis principales posiciones: Mercedes (1-2 de Russell y Antonelli), Ferrari (3-4 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton), McLaren (quinto Lando Norris) y Red Bull (sexto Verstappen).

La categoría no tendrá descanso, porque el próximo viernes 13 de marzo a las 0.30 (hora de Argentina) habrá actividad en el autódromo de Shanghái, China. En ese momento comenzará la primera práctica; mientras que la clasificación para la carrera sprint será entre las 4.30 y las 5.14.

El sábado se disputarán la carrera sprint y la clasificación; mientras que la final tendrá lugar el domingo 15 a partir de las 4 de la mañana. Colapinto tendrá que ir por más en esa carrera, no podrá conformarse con que finalizó 14° en una competencia con muchos abandonos.