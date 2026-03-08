Milei, sobre el kirchnerismo: “No me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri”

El presidente Javier Milei se refirió a su discurso de apertura de las sesiones ordinarias y apuntó contra el kirchnerismo:“A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con (Mauricio) Macri, yo no me voy a dejar amederentar por delincuentes chorros y asesinos", agregó.

En declaraciones en una entrevista televisiva, aseguró que los bloques opositores “detestan el orden espontáneo” y sostuvo que fueron ellos quienes comenzaron “con las agresiones”. Asimismo, indicó que “no había nada planificado” porque no puede premeditar las respuestas “de sus enemigos políticos”.

“Yo no empece con las agresiones, empezaron los 100 cavernícolas que no sólo son ignorantes, sino maleducados y violentos. El presidente (Mauricio) Macri, aquien yo quiero y respeto se lo llevaron puesto a pesaar de tener el manual de la perfeccion. Yo no tengo problemas de lidiar ni con las formas ni con el contenido. Hay personas muy básicas, como otros periodistas, que no pueden discutir el contenido del discurso y se detienen en las formas”, manifestó en La Nación +.

"Sé lo que es el dolor"

Si este gobierno siguiera, la economia crecería el 8%. No estoy diciendo que somos Suiza, pero bajamos el 27% la pobreza, sacamos mas de 12 millones de personas de la pobreza, yo he estado desempleado y yo sé lo que es el dolor.

Es cierto que estos empleos se pierden pero ahora se van a crear nuevos puestos de trabajo en otros sectores, no pienso como un populista, no soy como los zurdos empobrecedor y asesino.

Inflación cero

En julio o agosto la inflación "va a empezar a con cero”. Hay que reconstruir el capital de trabajopara poder crecer, Paolo Rocca y Madanes Quintanilla siempre operaron contra el gobierno, mi argumento contra los empresaurios es de indole moral. El empresario no puede comprar favores sin un corrupto, por eso a Paolo Rocca le gustaba tanto los gobiernos anteriores. Ojalaá los empresarions me argumentaran mis políticas en la cara, y apuntó contra techint. Yo no soy antiempresario.

Los que dicen que gobierna Karina Milei y hablan de las internas me parece una tontería, si todas las personas que trbajan conmigo piensan igual que yo estamos en problemas, porque no pensaría nadie. Si piensan lo contrario no son parte de mi gobierno. Podemos tener diferencias ne como hacerlo y eso es natural. Debatimos todas las ideas. A mi no me importa tener la razón, a mi me importa hacer lo correcto.