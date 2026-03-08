“No se puede vivir así”: vecinos de Villa Los Sauces alertan por robos y falta de patrullaje

La inseguridad es hoy la principal preocupación de los vecinos de Villa Los Sauces. La semana pasada, un hecho delictivo volvió a encender las alarmas en el barrio.

Según relataron, un vecino que vive frente a la cancha de piedra fue asaltado por cuatro delincuentes que lo interceptaron en la esquina de Yanci y Felipe López. Los sujetos le robaron la bicicleta y el bolso que llevaba consigo.

Este episodio se suma a una seguidilla de robos que, según los residentes, ocurren con frecuencia en la zona y que se agravan por la falta de patrullaje policial y de iluminación en varias calles del barrio.

En diálogo con El Tribuno, Verónica Betancour, vecina de Villa Los Sauces, explicó que la situación se volvió insostenible para quienes viven allí.

“Muchísimas gracias por el espacio para poder visibilizar lo que estamos viviendo. La falta de servicio de SAETA sumada a la inseguridad que hay en la zona ya no se puede sobrellevar más”, expresó.

Ocho cuadras para tomar el colectivo

A los problemas de seguridad se suma otro reclamo clave de los vecinos: la suspensión del paso del colectivo de la línea 4A Sauce por gran parte del barrio.

Actualmente, la unidad solo realiza una parada dentro de Villa Los Sauces, lo que obliga a muchos residentes a caminar hasta ocho cuadras para poder acceder al transporte público.

“Desde el fondo del barrio hasta la plaza hay una sola parada. Paran en Villa Los Sauces y la otra parada es en San Pablo, así que prácticamente la mitad del barrio quedó sin servicio”, explicó Betancour.

La situación afecta especialmente a trabajadores que salen de madrugada y a estudiantes que deben trasladarse diariamente.

“Los laburantes de la barriada salen a las seis de la mañana a trabajar. No tenemos auto en la puerta, por eso dependemos del transporte público”, agregó.

Según indicaron los vecinos, la empresa SAETA modificó el recorrido debido a trabajos en algunas calles del barrio. Sin embargo, aseguran que existen alternativas para mantener el servicio. "Nosotros les ofrecimos calles alternativas para que puedan seguir dando el servicio”, explicó la vecina.

Reclamos sin respuesta

Los vecinos aseguran haber presentado notas tanto a la Policía como a las autoridades del sistema de transporte, pero hasta ahora no obtuvieron respuestas.

“Ya hicimos notas al comisario de la zona y al director de SAETA y hacen oído sordo. No nos dan respuesta alguna. La verdad que en estos momentos todos los vecinos nos sentimos como descartables”, sostuvo Betancour.

Incluso pidieron presencia policial en las paradas del colectivo durante los horarios de mayor circulación de estudiantes y trabajadores. "Tampoco tenemos respuesta”, lamentó.

Ante la falta de soluciones, los residentes no descartan realizar medidas de protesta para visibilizar la situación. “Si vemos que no nos dan solución, hemos pensado manifestarnos de otra manera para hacernos escuchar. Por ahora estamos esperando si se cumplen los plazos de las notas que presentamos”, señaló Betancour.